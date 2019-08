Padece cáncer “Lucha” Castro

Chihuahua.- La consejera de la Judicatura estatal, Luz Esthela Castro, está siendo tratada contra cáncer de ovarios pero ha decidido permanecer en ese órgano dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aunque la presidencia del TSJ y la vocera de la Judicatura, Dora Villalobos Mendoza, rechazaron confirmar la información, ha sido la propia funcionaria pública quien ha brindado detalles a sus amigos.

“No se tocará ese tema”, dijo la vocera. “Al momento no hay ningún permiso solicitado por parte de ella”, informó por su lado el titular del Poder Judicial, Pablo Héctor González.

Luz Esthela envió el siguiente mensaje textual a varios de sus amigos el sábado pasado:

“Queridos /as: Hoy di un paso más, me operaron a las 10:30 am para colocarme el catéter q permitirá q continúe el proceso de quimioterapia sin q me ch... tanto las venas. Les agradezco q me sigan acompañando. En ocasiones no puedo responde en forma individual, pero nombré a GABINO y Alma como voceros oficiales (sic)”. Gabino y Alma Gómez no tienen nada qué ver con el Tribunal de Justicia ni con la Judicatura pero han sido sus amigos de activismo político desde hace varias décadas. Institucionalmente ha sido por completo cerrada la información.

Una semana antes de ese “comunicado” por Whatsapp de la consejera a sus amigos, en su cuenta de Facebook publicó un texto relacionado con el mismo tema: “todas las personas en distintas fases de nuestra vida personal encontramos retos.

Es donde hacemos un alto en el camino, dando paso a la necesidad de hacer DISCERNIMIENTO”. Agregó una frase de El Principito.

La consejera Castro tomó protesta de su cargo en mayo del 2017 tras una polémica disolución del anterior Consejo de la Judicatura integrado durante la administración de César Duarte Jáquez. Concluiría en 2022.

“Lucha”, como es conocida por su anterior activismo social y político, llegó a la consejería como propuesta directa del Gobernador, Javier Corral Jurado. Es acompañada en la Judicatura por los también consejeros Pablo Héctor González, (al mismo tiempo presidente del TSJ), Jesús Joaquín Sotelo Mesta y el magistrado Roberto Siqueiros Granados.

El sueldo mensual de los consejeros es de 140 mil pesos más una serie de prestaciones, según la página de transparencia de la Judicatura. Julio César Jiménez Castro era presidente del TSJ en mayo del 2017 cuando fue llevada a cabo la toma de protesta al Consejo.

Expresó en su discurso: “Será función y facultad del Consejo de la Judicatura sancionar y remover a quienes deban ser apartados de sus puestos por llevar a cabo malas prácticas que demeritan la acción del Poder Judicial, evitar discrecionalidades en la designación de cargos, garantizar procesos de selección sin ventajas para ningún aspirante, en plena igualdad para todos los aspirantes, que garanticen que los seleccionados sean los mejores perfiles y las personas más capacitadas... para poner fin y evitar el influyentismo y el amiguismo, la inequidad de género y la discriminación”. Hoy la Judicatura atraviesa por un severo conflicto jurisdiccional y político por la situación legal de más de 100 jueces entre electos en cuestionados concursos y provisionales. En este entorno ha sido revelada la enfermedad de la consejera Castro.