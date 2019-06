Padres de niña con cáncer deben viajar a Torreón por licencia laboral

Ciudad Juárez— A 20 días de que el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto para que padres de menores de 16 años con cáncer puedan solicitar licencia de labores por cuidados médicos de sus hijos, el IMSS no ha establecido un área local para la resolución de esos trámites, por lo que los padres deben ir hasta Torreón arriesgándose así a perder sus empleos por faltas y a la vez el derecho a seguridad social de sus pequeños.

Jonathan Michelle Elvira Ramos, de 33 años, quien trabaja en la maquiladora Align Technology, y a la vez es padre de Luciana Abigail Elvira González, de 2 años 9 meses, quien sufre de cáncer, precisó lo anterior a la vez que aseguró no tener respuesta del IMSS mientras se le están terminando los permisos laborales.

Explicó que se comunicó a la línea telefónica del IMSS, y le dijeron que fuera al área de Prestaciones Económicas, donde le dijeron que lo único que necesitan es que entregue un documento donde el médico tratante precise un diagnóstico de cáncer para que puedan liberarle la ayuda pero –dijo– está en Torreón.

Le indicaron que se acercara a la Jefatura del Seguro 66, donde le dijeron que “no sabían nada” y lo mandaron a Trabajo Social donde “tampoco sabían nada” y luego fue a la dirección, donde el secretario lo mandó a Atención a Derechohabiente pero no dieron respuesta.

“Ellos dicen que el que me lo tiene que otorgar es el médico tratante pero está en Torreón, el que está tratando a la niña con las quimioterapias. Es en Torreón, y de hecho yo salgo ahora a Torreón pero son viajes que no tienen fecha de regreso. La maquiladora me dio casi un mes de puros permisos, cuando regresé me dijeron que ya no me pueden dar más y ya me empezaron a meter faltas y si sigo metiendo faltas me dan de baja, pierdo mi seguro y lo pierde mi niña”, indicó.

Refirió que la última vez que lo mandaron a Torreón con su niña, le dijeron que la atención iba a ser en cinco días pero se tardaron 20. “Lo que quiero es que me ayuden para adquirir dicho documento para que me avalen y no le quiten el seguro a mi niña, a mí lo que me importa es el seguro de mi hija”, precisó a la vez que brindó su número de teléfono: 656 782 83 56 para buscar el auxilio de alguna autoridad del IMSS.