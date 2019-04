Padrones de autos 'chuecos' podrían usarse para extorsionar: Tena

Cuauhtémoc.- El presidente municipal Carlos Tena Nevárez mencionó que, como propietario de la empresa Tucdei (Todos Unidos Contra el Decomiso de Autos), que comercializa engomados, se analiza el entregar o no la base de datos digital a la Fiscalía General del Estado, por la sospecha de que dichos registros sean utilizados para extorsionarlos.





“Es muy delicado entregarles un padrón porque no confiamos en ellos. Quién nos dice que mediante ese padrón ellos empiecen a llamarle a la gente y por teléfono sufra extorsiones en persona. Aparte las organizaciones tenemos la obligación de guardar la secrecía”, comentó el edil.





Agregó que como organización no se puede negar la entrega de un engomado a quien entregue el título de la unidad o una carta notariada, comprobante de domicilio y credencial de elector, pero destacó que la investigación sobre el reporte de robos recae en la FGE y no en las organizaciones.





Explicó que en la administración estatal anterior se tenía que pagar además la carta de no robo, documento que obligaba a quien vende o compra un automotor a acudir ante la Fiscalía para corroborar que el vehículo no cuenta con reporte de robo, situación que, dijo, en esta administración estatal ya no se aplica.





Por tratarse de una autoridad y de una organización diferente, se definió ya a alguien que en lo personal se encargue de representar a la organización, y se adelantó que se revisa si esta petición de engomados se da en todo el estado o bien es una situación privativa de la Fiscalía Zona Occidente.





Comentó que en lo que se tiene de operación la empresa Tucdei ha cooperado con las solicitudes formales que demanda la FGE en la zona occidente, en donde puntualizó que se resolvió un homicidio gracias a la colaboración que se dio entre ambas instancias.