Pagaban 500 pesos por violar a niña de 12 años

Cuauhtémoc, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron mediante órdenes de aprehensión a tres hombres y una mujer que aparecen como probables responsables de los delitos de trata de personas y violación agravada. La investigación establece que una mujer vendía a la niña por 500 pesos para que fuera abusada.

La detención de quienes responden a los nombres de José Horacio O. G., de 28 años; Joel Antonio C. C., de 26, José Eliseo C. N., de 57 y Rosa María C. F., de 26 años de edad (esta última familiar de la víctima, de acuerdo a fuentes extraoficiales), se llevó a cabo en las localidades de Tejolocachi y Chihuahuita, en el municipio de Matachí.

De acuerdo con las investigaciones, en el periodo de mayo a agosto del año 2021, Rosa María C. F., entregó a la víctima, una menor de 12 años de edad, para que José Horacio O. G., Joel Antonio C. C., y José Eliseo C. N., abusaran sexualmente de ella.

La información que se integró a la carpeta de investigación, establece que los detenidos pagaron la cantidad de 500 pesos cada vez que tuvieron relaciones sexuales con la menor de edad, obligada por Rosa María C. F.

Personas cercanas a la víctima denunciaron los citados hechos ante el Ministerio Público que integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión para llevar a los detenidos a la audiencia en la que se formulará imputación en su contra.