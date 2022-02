Pagan a ‘coyotes’ 200 mdd en 4 meses

Ciudad Juárez.- Ante la promesa de cruzar a Estados Unidos y comenzar una nueva vida, cada día migrantes de diversas nacionalidades pagan a los traficantes o “coyotes” por llevarlos a la frontera norte con México e incluso por introducirlos a suelo estadounidense, lo que pudo haber generado ganancias de más de 200 millones de dólares tan sólo en los últimos cuatro meses.

“Es una industria muy lucrativa que está basada en el transporte de personas, las traen con engaños, ¿qué mercancía mueven? Seres humanos”, dijo el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Jesús Peña, para quien el ‘coyote’ o ‘pollero’ ‘tradicional’ fue reemplazado por una red de tráfico de personas en la que convergen tanto lo ilegal como lo legal.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de octubre a enero fueron detenidos 67 mil 048 migrantes que cruzaron por el Sector El Paso, entre los que se encontraron 50 mil 360 adultos solos, 10 mil 223 en familia y 6 mil 465 niños, niñas y adolescentes sin compañía.

“No les dicen que los van a deportar a México y van a estar seis meses en los alberges de Juárez esperando a ver si les dan el asilo” Jesús Peña Investigador del Colef

La cantidad que paga una persona en situación de movilidad depende de si la trasladan desde su país de origen hasta la frontera sur de México, o si también la conducen por territorio mexicano hasta el límite con Estados Unidos e incluso al interior del país norteamericano; pero otros factores que hacen variar el costo es si se trata de un niño no acompañado, de una mujer embarazada, de una familia o un adulto.

Por llevar a un niño no acompañado desde algún punto de Ciudad Juárez hasta el límite fronterizo con Estados Unidos, los ‘coyotes’ cobran en promedio 3 mil dólares, pero si lo introducen al país el costo puede llegar a los 7 mil 500 dólares; además, por trasladar a una persona desde el triángulo norte de Centroamérica hasta esta frontera llegan a cobrar hasta 12 mil dólares, de acuerdo con testimonios.

Ante la situación, el área de inteligencia de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso ha identificado organizaciones y traficantes de personas en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos como parte del trabajo de seguridad realizado en la zona, señaló el agente Carlos A. Rivera, portavoz de la corporación estadounidense.

Asimismo, durante la investigación desarrollada en los albergues, Peña detectó que muchos migrantes llegan a esta frontera en un promedio de 15 días y son trasladados en diversas formas de transporte, desde autobuses hasta camionetas, pero desde que salen de sus países pasan por rutas controladas en las que incluso deben hospedarse en casas de seguridad.

“Vienen totalmente bajo control, hasta que llegan aquí a la frontera y les dicen qué hacer. Les dicen ‘ve allá, cruza y entrégate’, les dicen que para tener el asilo deben dejarse capturar, pero no les dicen que los van a deportar a México y van a estar seis meses en los alberges de Juárez esperando a ver si les dan el asilo, esa parte no la cuentan”, dijo el investigador.

Los migrantes salen de su país con la intención de comenzar una vida distinta, lejos de la falta de recursos y oportunidades e incluso de la violencia de la que son víctimas, tanto directa como indirectamente, pero también con la idea de que podrán obtener fácilmente asilo en Estados Unidos, especialmente si viajan acompañados con niños pequeños.

“No les dicen cómo es realmente el proceso de asilo, a lo mejor la gente la pensaría más porque los migrantes no traen los recursos suficientes para estar meses y meses en la ciudad. Nunca hay una preparación”, dijo Peña, quien conoció mujeres migrantes que, ante la situación que enfrentaban en sus países y con la esperanza de encontrar rápidamente refugio, salieron de su hogar de un momento a otro.

Sin embargo, no todos los migrantes pagan por ser trasladados desde su país de origen hasta la frontera con Estados Unidos. La mayoría de las personas en situación de movilidad procedentes de Haití evita emplear el servicio de traficantes y, en cambio, durante su viaje hace paradas por diferentes países con el objetivo de reunir recursos para alcanzar su destino.

A diferencia del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, durante el mismo período del año anterior fueron detenidos 39 mil 170 migrantes que cruzaron por el Sector El Paso, lo que representa un incremento del 71.2 por ciento; no obstante, para el investigador de El Colef el aumento, más que representar mayor movilidad de personas, refleja la seguridad instaurada en la frontera.

“Más detenciones me dicen que hay mayor seguridad en la frontera, en la práctica hay una instrucción de detener a más migrantes”, dijo Peña, quien explicó que la expectativa con el Gobierno de Joe Biden era la agilización del sistema de asilo, que, a pesar de no haber sucedido, no representa un factor que influya en las decisiones de los migrantes, que día con día salen de su país en busca de mejores oportunidades.