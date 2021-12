Pagó Hacienda más de $35 millones por software inservible

Chihuahua, Chih.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó el pago de un software denominado “EBS” por más de 35 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda cuando era dirigida por Arturo Fuentes Vélez en el gobierno de Javier Corral.

De acuerdo con los resultados de la auditoría, el programa resultó inoperante y se otorgó mediante contrato de adjudicación directa durante los años 2016 y 2017, a pesar de que no cumplía con los objetivos y presentó fallas graves en confiabilidad, utilidad y veracidad de la información.

La empresa beneficiada fue “Tecnología de Gestión y Comunicación S.A. de C.V.”, la cual, según versiones extraoficiales, estaría ligada al senador Gustavo Madero Muñoz.

Los auditores de la ASE encontraron que dicho sistema sólo pudo ser instalado en un 10 por ciento en las oficinas de Recaudación de Rentas de todo el estado, y en la cual, de manera irregular, la

pasada administración extendió un segundo contrato por un monto de 18 millones 176 mil 068 pesos –pese al incumplimiento de las cláusulas y su falta de utilidad en el primero-, por lo que se hizo un segundo pago por 17 millones 686 mil 172 pesos, según los contratos de adjudicación directa identificados como SH/LR/AD/009/2016 y SH/LPE/034/2017, respectivamente.

Por lo anterior la ASE interpuso una denuncia administrativa a principios de este año por “abuso de funciones” en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), en contra del exdirector de Sistemas de la Secretaría de Hacienda José Alfredo “N”, el cual ante estas irregularidades fue despedido al entrar la presente administración estatal.

Se espera que en breve el TEJA emita la resolución sobre el exservidor público, dentro del procedimiento administrativo de sanción que se sigue actualmente, aunque según trascendió, éste habría declarado ante el Tribunal de Justicia Administrativa que recibió la instrucción de “más arriba” de firmar de recibido y aceptación del servicio.

El auditor Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, confirmó ayer la investigación y declaró a El Diario que la sanción que podría recibir el exdirector de Sistemas, José Alfredo “N”, podría ser desde la amonestación, multa y/o inhabilitamiento para ocupar puestos públicos de ser encontrado responsable.

Sin embargo, este medio de comunicación obtuvo información extraoficial cercana a la indagatoria, en el sentido de que ningún otro subsecretario de Hacienda en el gobierno de Javier Corral quiso firmar de “recibido de conformidad” de dicho software por las evidentes irregularidades detectadas.

Según el Informe Técnico de Resultados de la Cuenta Pública 2018, en el apartado 1, cuya copia obtuvo El Diario, fue el 1 de diciembre de 2016 cuando el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el dictamen de excepción y acta de adjudicación de la licitación restringida en la modalidad de adjudicación directa número SH/LR/AD/009/2016, en favor de la persona moral denominada “Tecnología de Gestión y Comunicación S.A. de C.V.”, para la adquisición de 200 licencias de usuario del denominado “Sistema Recaudador Estatal”, así como la contratación de los servicios de implementación del sistema de ingresos y servicio de soporte a la infraestructura de acuerdo con la propuesta técnica y económica, por un monto de 18 millones 176 mil 068 pesos.

Dicha cantidad incluyó el Impuesto al Valor Agregado, pero siempre y cuando el gobierno hubiera recibido a su entera satisfacción los bienes y el servicio, situación que no sucedió.

En la observación número 048, los auditores establecieron que el sistema “EBS” adquirido mediante el segundo contrato SH/LPE/034/2017 con fecha del 11 de mayo de 2017, no cumplió con lo establecido según la cláusula primera del contrato.

“Se constató mediante pruebas practicadas por personal de esta auditoría al sistema EBS, que no cumple con el objeto del presente contrato, presentando carencias en aspectos clave como confiabilidad, utilidad y veracidad de la información; por lo anterior se determina que no se debió haber liberado el pago al proveedor todavía que este no había cumplido de manera puntual y exacta el contrato establecido. Por lo cual se debió hacer válida la fianza de cumplimiento del contrato…”, refiere el informe de auditoría.

A este respecto el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, explicó que debido a que una parte del segundo contrato por 17 millones 686 mil 172 pesos, no se pagó en el ejercicio fiscal 2017 sino hasta el siguiente, fue como se percataron de esa irregularidad en la auditoría efectuada en 2018, pero misma que se sometió a consideración del Congreso del Estado antes del 31 de diciembre de 2019.

En el 2020 fue cuando inició el procedimiento de investigación por lo que a partir del mes de enero de 2021 es cuando se interpuso la denuncia correspondiente ante el TEJA y donde se está desarrollando el procedimiento administrativo a punto ya de concluir.

En la página 82 del citado Informe Técnico de Resultados de la Cuenta Pública 2018 se advierte que; sin estar operando el “Sistema Recaudador Estatal”, fue recibido a conformidad el 22 de mayo de 2018, por el director de Sistemas José Alfredo “N”, pero estuvo como testigo el representante legal de la empresa involucrada y el gerente de la Unidad de Negocios del referido sistema.

Sin embargo el 12 de abril de 2019 se entrevistó al líder del proyecto del sistema recaudador, quien confesó que no estuvo presente durante las pruebas practicadas y por ende, no se revisó si funcionaba correctamente, es decir, se pagaron más de 35 millones de pesos en un software que nunca se probó su utilidad.