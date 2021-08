Pandemia eleva la deserción escolar

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Un salón de clases luce vacío tras el cierre por la contingencia sanitaria

Ciudad Juárez.- A nivel nacional 435 mil estudiantes de todos los niveles educativos no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 por motivos relacionados con la pandemia y, además, 2.3 millones no se inscribieron al período 2020-2021 por la misma causa, dio a conocer la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ed) hecha por el Inegi.

De los 33.6 millones de estudiantes en el ciclo 2019-2020, 734.7 mil no concluyeron el ciclo escolar; 98.2 mil de preescolar; 146.1 mil de primaria, 219.2 mil de secundaria; 181.3 mil de educación media y 89.9 mil de superior, según los resultados de Ecovid-ed.

Sin embargo, de los 738.4 mil estudiantes que no concluyeron sus estudios el pasado ciclo escolar, 435 mil lo hicieron por causas relacionadas con la pandemia que provocó el cierre de todos los planteles educativos en marzo del 2020 y trasladó las clases al formato digital, el resto abandonó sus estudios para conseguir un empleo o por falta de recursos.

El 28.8 por ciento de los alumnos que no terminaron el ciclo fue porque perdió el contacto con sus maestros o no pudo hacer sus tareas, el 22.4 por ciento no concluyó porque alguien de su vivienda perdió el empleo o se redujeron sus ingresos y el 20.2 por ciento fue porque su escuela cerró definitivamente.

Además, el 17.7 por ciento no tuvo una computadora u otro dispositivo para realizar sus tareas o incluso carecía de conexión a Internet, el 16.6 por ciento tuvo un motivo relacionado con el cierre temporal de su plantel educativo y el 15.4 por ciento consideró que las clases a distancia eran poco funcionales para el aprendizaje por lo que decidió no cursarlas.

Otra de las razones que provocó el abandono de los estudios para el 14.6 por ciento de los alumnos del ciclo escolar 2019-2020 fue que el padre, la madre o el tutor no pudo estar al pendiente de las clases a distancia, por lo que finalmente se abandonó el curso. Algunos de los encuestados señalaron más de un motivo, especificó Ecovid-ed.

La pandemia de Covid-19 no sólo impactó en los estudiantes que concluían el ciclo escolar, sino que además provocó que 2.3 millones no se inscribieran en el siguiente período: “Del total de los 2.3 millones de no inscritos por Covid-19: 615 mil personas mencionaron que las clases son poco funcionales; 584 mil porque alguno de los padres se quedó sin empleo, y 581 mil por carecer de computadora u otro dispositivo”, informó Ecovid-ed.

Es decir, el 26.6 por ciento consideró que las clases a distancia no funcionaban para obtener el aprendizaje esperado, el 25.3 por ciento señaló que no pudo inscribirse porque su mamá o papá perdió el empleo o su lugar de trabajo cerró a causa de la pandemia y el motivo del 25.2 por ciento estuvo relacionado con la ausencia de las tecnologías de la información.

Además, el 4.4 por ciento indicó que no pudo continuar con sus estudios porque no hubo alguien que estuviera al pendiente de sus clases virtuales, el 2.6 por ciento señaló que algún familiar enfermó o falleció de Covid-19 y el 2.3 por ciento indicó que se contagió del virus por lo que optó no inscribirse al siguiente ciclo escolar.

La Ecovid-ed también reveló que la población del país considera que una de las principales ventajas de que las clases presenciales hayan sido suspendidas es que no se pone en riesgo la salud de los estudiantes porque se mantienen seguros en casa, pero la desventaja es que obtienen menos conocimientos de los que se logran dentro del aula.

