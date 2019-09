Pánico en Satevó, comando ataca gasolinera; hay un lesionado

Parral.- Este martess por la madrugada un comando armado de al menos 5 camionetas de reciente modelo ingresó a la comunidad de Satevó, realizó varios disparos y lesionó al encargado de la gasolinera en esos momentos.

La Agencia Estatal de Investigación confirmó los hechos y hasta el momento no ha detallado el saldo oficial de este hecho que causó pánico en la población.

Testigos de los hechos aseguran que cerca de las dos de la mañana de este martes, varios sujetos armados arribaron a la comunidad de Satevó, realizaron varias detonaciones de arma de fuego y aparentemente lesionaron quien despachaba gasolina en el lugar, aunque no se ha detallado la magnitud de las lesiones.

Pobladores de Satevó narraron que el convoy de los pistoleros dio un recorrido por las principales calles de la ciudad a manera de "patrullaje" y en algunos sectores realizaron varios disparos de armas de grueso calibre.

La Policia municipal de Satevó realizó un llamado de auxilo de agentes estatales al percatarse de la prescencia del grupo armado, sin embargo al arribar el apoyo ya no se encontraban los presuntos delincuentes.

Cabe destacar que varios usuarios de la vía corta Chihuahua- a Parral reportaron un reten de delincuentes el Domingo a la altura precisamente de Satevó.