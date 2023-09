Panorama sigue incierto para el transporte de carga

Ciudad Juárez– Del lunes a la tarde de ayer miércoles, el rezago generado por las revisiones exhaustivas que ordenó el Departamento de Seguridad de Texas al transporte de carga, aunado a la lentitud del sistema de la Aduana Mexicana, han generado un rezago de 4 mil 500 cargas en las exportaciones y la misma cantidad en las importaciones, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

Detalló que de 2 mil 500 exportaciones que debieron cruzar el martes por Zaragoza, sólo cruzaron 600. Por el puente Guadalupe-tornillo, que desde que se inauguró el 14 de agosto hasta el pasado lunes sólo había registrado 12 cruces, el martes registró 42 y ayer la cifra era aún mayor, ya que se observaron largas filas, aunque al cierre de esta edición no se tenía contabilizada.

“Consideramos fácilmente que entre el 50 y el 60 por ciento de las mercancías de importación y de exportación no han estado cruzando del lunes a la fecha, es decir, los 6 mil tráileres que debieron cruzar el lunes, no cruzaron 3 mil, los 6 mil del martes, no cruzaron los 3 mil, a lo mejor unos del lunes y otros del martes”, mencionó.

Dijo que la situación de ayer, a las 4:00 de la tarde, era similar a la del martes, por lo que el rezago generado se calculaba de mil a 4 mil 500 cargas en ambos lados de la frontera.

“Los que van por las importaciones tienen que cruzar por las mismas aduanas, que están ahorita cerradas, y están cerradas, Córdova por parte de CBP desde el lunes, y Texas tiene cerrado técnicamente Zaragoza, de 200 cargas que cruza normalmente por hora, están cruzando entre 15 y 20 desde ayer (martes) que se puso el departamento de Seguridad Pública, las revisiones exhaustivas que no dejan que haya flujo continuo”, explicó.

Esto ha generado que el tiempo estimado para que cruce cada tráiler sea de unas 16 horas. El dato se obtiene debido a que un camión que a las 7:15 de la mañana logra llegar hasta las instalaciones de la Aduana cruza a las 3:00 de la tarde, es decir, 10 horas después, sin contar las horas que tuvo que durar en fila hasta llegar a la Aduana, refirió.

Choferes entrevistados por El Diario mencionaron que incluso tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en el lugar, detrás de sus unidades, para no perder su lugar. En un recorrido realizado por el bulevar Juan Pablo II se observó que las unidades están en la fila con los motores apagados y los operadores bajan a alguna sombra.

Gastos extra

Sotelo indicó que esto también ha generado gastos extras para las empresas transportistas, ya que deben pagar a otras personas para que se queden en la fila.

“Los operadores están, a lo mejor no manejando, pero sí en la línea más horas de las que deben de ser, sucede muy frecuente que, por ejemplo, hoy va a haber muchas empresas que no alcanzaron a cruzar, y si le toca estar en una distancia prudente para la aduana, pues van a mandar a un guardia o a otra persona a que cuide el tráiler mientras el operador va y duerme y regresa para seguir en la línea”, comentó.

Además de que, de cinco movimientos que los transportistas hacen por día, actualmente se realiza uno y los gastos son los mismos, añadió.