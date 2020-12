Paquete económico estatal, destinado al fracaso: Bazán

El diputado Omar Bazán dijo que el paquete económico para el 2021 del Gobierno del Estado, es el reflejo de una política económica irresponsable, destinada al fracaso, con una recaudación de impuestos voraz, que afecta la economía de los que menos tienen.

Señaló que en un acto de congruencia, el PRI votará en contra porque no cumple con las necesidades de Chihuahua para salir adelante, además de que atenta contra la estabilidad financiera y no se cuida el desarrollo para el campo,salud,educación,desarrollo económico,infraestructura entre otras grandes ejes no considerados.

El proyecto de presupuesto que se impulsa, va a lastimar a las familias chhihuahuenses, por lo que,“los priistas daremos la batalla, alzaremos la voz”, para conseguir un gasto Estatal adecuado, no permitiremos que se intente manipular la realidad del fracaso del gobierno de chihuahua.