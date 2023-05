Paralizado en Ciudad Juárez control migratorio

Fernando Méndez / El Diario

Ciudad Juárez.- Desde el pasado 27 de marzo el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene detenidas las acciones de control migratorio en esta ciudad –que alberga la mayor cantidad de personas en situación de movilidad en la frontera norte–, debido a que no se cuenta con las instalaciones para poner a disposición a los migrantes.

De acuerdo con datos de la dependencia federal, desde hace mes y medio –a partir del incendio de la estación provisional– no se han reportado detenciones de personas extranjeras ni presentaciones o envíos de migrantes a la estación de Janos.

A esto se suma la información, difundida el viernes en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que “se ordenó a todas las oficinas de Migración en todos los estados no otorgar Formatos Múltiples Migratorios ni otro documento que autorice el tránsito en el país”.

Esto, aun cuando en Juárez hay una cantidad estimada por el Gobierno federal de 10 mil personas en condición de movilidad, casi la mitad de los 26 mil estimados a lo largo de las diversas localidades de la frontera norte, de acuerdo con los datos presentados en la misma conferencia de prensa.

El último reporte indica que la estación migratoria en Janos no tiene personas retenidas, debido a que las estancias o estaciones no funcionarán hasta que no sean revisadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la misma conferencia de prensa de López Obrador se mencionó que el INM alertó que, ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estaciones migratorias a nivel nacional, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros.

De inmediato

También informó que los traslados de migrantes retornados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea, en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios.

Igualmente ordenó a todas las oficinas de INM en todos los estados del país no otorgar Formatos Múltiples Migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el país.

En tanto, el Grupo Beta sí reporta labores de recorridos por varios sectores del bordo fronterizo, pero sin la retención de migrantes, solamente labores de “disuasión” y traslado de extranjeros a albergues de la ciudad.

Además, Migración anunció que en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil se impartirán cursos de capacitación y revisarán los programas internos de Protección Civil para prevenir incidentes como el del 27 de marzo, en el que 40 migrantes murieron durante un incendio.

Se buscó una postura de la representación local del INM, sin embargo hasta el cierre de edición no se obtuvo atención a la solicitud de información.