Paran trabajadores remodelación de la vía corta Parral-Chihuahua

Parral.- Miembros del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México de Parral, Valle de Zaragoza y Satevó, se manifestaron en la vía corta a Chihuahua a la altura del kilometro 88 en protesta contra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte por la falta de pagos desde hace un año.

Los manifestantes impidieron continuar con los trabajos de remodelación en este tramo carretero y no obstruyeron la circulación del tráfico.

Delegados de los sindicatos de la CTM de Valle de Zaragoza, Satevó y Parral suspendieron los trabajos de remodelación de la carretera vía corta a Parral, exigiendo los pagos que se les adeuda desde hace ya más de un año los cuales ascienden a un millón de pesos.

Alberto Prieto, delegado de la CTM aseguró que el motivo por el cual no les han realizado sus pagos es porqué se extendieron un aproximado de 6 mil 200 metros cúbicos de asfalto; pero por los agregados que se le ponen a la mezcla, se absorbe entre el 15 y 30 por ciento del asfalto y al final quedaron 4 mil 495 metros cúbicos y no quieren pagar la diferencia, ademàs la empresa contratista desapareció.

Son trabajadores pertenecientes a cuatro sindicatos de la CTM los cuales han sido perjudicados, trabajaron transportando material para las obras de remodelación de la carretera via corta Chihuahua- Parral a quienes la empresa Capumex les adeuda poco más de un millón de pesos los cuales debieron pagar el mes de noviembre del año pasado, fecha cuando concluyeron las obras.