Parral: denuncian trabajadores del Ichisal carencias para operar

El Diario

Hidalgo del Parral.- Por enésima ocasión los trabajadores del Ichisal en esta ciudad manifiestan su inconformidad y trabajan bajo protesta debido a las “carencias que hemos venido soportando de hace mucho tiempo”.

Los trabajadores sindicalizados colocaron dos mantas en los accesos al hospital de Ginecoobstetricia, donde dirigiéndose al gobernador Javier Corral le señalan las necesidades urgentes solicitadas y que exigen sean otorgadas como personas que está al frente de la lucha contra la pandemia.

Fue viernes por la tarde noche cuando las lonas fueron colocadas donde se deja claro a la comunidad que están trabajando bajo protesta por la falta de continuidad al pago Covid decretado por el gobernador, la falta de medicamentos en general para derechohabientes y usuarios, falta de insumos, la fatal de atención medica pronta e inmediata de medicos especialistas como generales, falta de contrataciones y la falta de uniformes.

Asimismo, tras invitar a la sociedad a no bajar la guardia y seguir las medidas sanitarias impuesta por la autoridad los trabajadores sindicalizados exigen recursos económico urgentes para Ichisal.

Los trabajadores de la salud aseguran tener la mejor intención de darles un servicio de calidad, pero la falta de medicamentos, material de curación quirúrgico entre otros insumos, no se puede atender correctamente, ya que el estado no quiere dar solución a la crisis que se está presentado en sus hospitales, acusan afiliados al Sutichs en Parral.

Aunque se buscó a la líder sindical Remedios Aguilera Rodríguez, así como al director del hospital, no fue posible contactarlos, por lo que trabajadores del hospital aseguran que también ellos están viéndose afectados en la atención médica por la falta de medicamentos y prestaciones que les corresponden por derecho, además de que no se les ha dota do de uniformes.

Indicaron que pese a los ofrecimientos que se han tenido pro parte de las autoridades el problema sigue igual por lo que a manera de disculpa con los pacientes decidieron realizar hacer pública de nueva cuenta la situación que priva en dicho lugar.