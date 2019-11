Parral: más de 40 tortugas se preparan para hibernar en la Casa de la Cultura

Parral.- Dentro del espacio que ocupa la casa de la cultura, las habitantes de los jardines centrales, se preparan para el invierno, comenzando su proceso de hibernación a partir de este mes y concluyendo en marzo, según manifestó Juan Treviño un joven encargado de dar asistencia a dichos reptiles y cuidar el lugar para la visita de los ciudadanos.





Serán cerca de 40 ejemplares de distintos tamaños y edades, los que empiecen a mantenerse en el fondo de los estanques según corresponda a las tortugas acuáticas, o al fondo de la tierra si se trata de las especies terrestres, dejando de comer y limitando su actividad física a lo mínimo posible, según detalló.





Asimismo, Juan manifestó que ya hay casos de algunas tortugas que entraron por sus cuevas y no han vuelto a salir, señal que adelantaron su hibernación como parte de su proceso natural y también pudo haber sido consecuencia del frente frío anterior que trajo consigo descensos en las temperaturas, ya que naturalmente comienzan a finales de noviembre principios de diciembre.





Por otro lado, señaló Que no hace mucho tiempo dejaron de llevar a cabo el ciclo reproductivo, donde lograron depositar algunos huevos al interior y sobre la tierra, sin embargo no todos lograron eclosionar ya que no se reúnen las condiciones naturales necesarias para estas especies denominadas tortugas japonesas de orejas rojas y de tierra en otros casos.