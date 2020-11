Parral: no hay medicamentos ni personal de salud en el Ichisal

El Diario

Hidalgo del Parral.- Sin descartar el paro de labores por turno, la delegada sindical del ICHISAL, Remedios Aguilera Rodríguez, denunció la falta de medicamentos y personal médico en el hospital de Gineco Obstetricia, donde, además, asegura que el personal ha tenido que comprar los insumos para poder dar el servicio.

Calificó como “fatal” la falta de medicamentos y destacó que no es posible que un enfermo cuide a otro, pues los mismos compañeros están incapacitados, a tal grado, dijo, no hay consulta externa ni de especialistas lo que viene a agravar la situación de muchos compañeros trabajadores.

Reconoció que en estos momentos un gran número de trabajadores del hospital de Gineco Obstetricia están incapacitados por enfermedad y lo más graves, advirtió es que no se tiene personal que los cubra lo que obligado a que el personal que continúa trabajando incluso los mismos de sustitución que quedan laboren hasta 24 horas continuas, lo cual no es sano ni seguro.

“hay quien trabaja tres turnos continuos debido a que no hay contrataciones, de hecho, en intendencia es poco el personal que se tiene y entre ellos mismos tiene que cubrir la ausencia de quienes están incapacitaos”.

Aguilera Rodríguez menciono que el argumento de las autoridades es que “no hay presupuesto y si no lo autorizan desde Chihuahua, simplemente no hay contrataciones”, desconocemos, dijo, que paso con la partida para salud, pues no hay dinero.

Agrego que son aproximadamente 300 trabajadores los que se están viendo afectados tanto sindicalizados como administrativos pues “a todos nos pega la falta de medicamento de y de personal médico”.

Acuso a las autoridades de salud de “oídos sordos” a la petición que durante al menos los últimos tres años se han hecho, pues hasta el momento pese a los compromisos asumidos no hay acuerdos y se continúa trabajando con “las uñas” tristemente.

La delegada sindical hizo un llamado a las autoridades para que “volteen a vernos”, como empleados queremos dar un buen servicio a los pacientes, el cual ha seguido igual, es decir no se ha visto afectado con nuestra manifestación pacífica, pero hay ya compañeros que quieren que las acciones se radicalicen pues consideran injusto tener que comprar de su bolsa los insumos para dar la atención a los enfermos.

Lamento el poco apoyo del gobierno del estado luego de que la federación recorto el recurso, lo que dejado sin maniobra al estado para que adquiera lo que se requiere, sin embargo, hacemos el llamado, insistió, secretario de salud en Chihuahua para que ponga atención a lo que está sucediendo.

Finalmente reconoció que saben de la situación difícil que se está viviendo, pero, subrayó, como trabajadores nos está afectado, de tal suerte, insistió que quienes queremos protegernos de algún contagio tenemos que adquirir los insumos de nuestra bolsa, además, concluyó, el bono ofrecido por el gobernador Javier Corral, no se ha vuelta a pagar.