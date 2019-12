Parral: pese a bajas temperaturas, no suspenderán clases

Parral.- “Las bajas temperaturas, son pronóstico de ausentismo escolar”, dijo al titular de la oficina regional de SEECH en la región sur quien precisó que aun y que el termómetro ha descendido el ausentismo escolar no es tan severo en el sistema educativo.

Reiteró que las clases no se suspenderían por las bajas temperaturas que se lleguen a registrar, por lo que la asistencia de alumnos sobre todo del nivel básico se deja al criterio de los padres si envían o no a sus hijos, toda vez que los maestros con frío o no, tienen que asistir al plantel porque así lo marca la Secretaría.

“Queda a criterio de los padres de familia si mandan a sus hijos a las escuelas y también para el caso de los maestros y maestras que son padres de familia, hoy por hoy es salvaguardar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes y también de los maestros que todos los días cumplen con esta labor”, agregó.

Para evitar afectaciones ante las condiciones del tiempo también llamó a los padres de familia a atender puntualmente las indicaciones, lineamientos y criterios que emite la Secretaría de Salud ante la contingencia gélida actual.

Precisó que de nada sirve exponer a los niños con las bajas temperaturas, ya que en el mayor de los casos pueden sufrir complicaciones en su salud que los podría mantener en la cama o incapacitados por más de una semana.