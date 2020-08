Parral: solapa la CFE a ladrones de energía

El Diario

Hidalgo del Parral.- Pese a que ya fue denunciado el robo de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la paraestatal no ha hecho nada hasta el momento para impedir que esto siga sucediendo a través de un “diablito” colocado por inquilinos de la calle Camargo, en el número 34.

De acuerdo con David Murillo Talamantes, propietario de dicha vivienda, que está ocupada por un grupo de personas que desde hace poco más de un año “se metieron” a la fuerza, lleva actualmente un proceso judicial para poder desalojarlos. Él mismo hizo la denuncia ante la CFE y hasta el momento no han realizado ninguna acción para evitar el robo de energía.

“Nosotros no queremos que en determinado momento nos vayan a querer cobrar la energía, ya denunciamos y ellos (la CFE) no hace nada”, dijo Murillo Talamantes, quien resaltó que ahora la denuncia la hace de manera pública para ver si así puede la paraestatal actuar.

Ramona Tapia Chávez, vecina del sector y cuestionada sobre el hecho, dijo que es lamentable lo que sucede en dicha vivienda, la cual no cuenta con ningún servicio precisamente porque un grupo de personas se introdujo al mismo y sus verdaderos propietarios no han podido sacarlos de ahí.

“Yo no pude pagar mi recibo de 800 pesos y al tercer día del vencimiento me llegaron a cortar la luz. Soy viuda y tengo mi pensión que me llega los fines del mes, pero a veces no puedo acudir a cobrar y a estas personas no les suspenden el suministro pese a que se están robando la energía. La verdad no entiendo”.

Esto le pasa a mucha gente que estamos impedidos para salir a pagar hasta las oficinas de la CFE, señaló, mientras que los invasores, “muy orondos, colocan sus escaleras y se cuelgan de los cables, lamentó la entrevistada.

El robo de energía se hace desde los cables que conectan a la casa contigua, según se pudo constatar.