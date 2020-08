Parralenses buscan agua hasta en redes sociales

Hidalgo del Parral.- Mediante diferentes publicaciones en diferentes páginas y cuentas en redes sociales, se dio a conocer durante el transcurso de la tarde del sábado, decenas de parralenses buscaban números telefónicos de pipas de agua, para abastecer sus depósitos.

Ante lo expuesto, una publicación refería lo siguiente: “Buenas tardes, alguien que me pueda proporcionar un número de servicio de pipa de agua, me urge, ya que en la junta de agua no contestan”, citó.

Tras lo señalado, usuarios de la red social, comenzaron a solicitar el mismo servicio, situación que fue expuesta en múltiples comentarios, ya que, argumentaban que, en su colonia, no habían realizado el tandeo de agua como se había prometido y no había pasado en ningún momento el vehículo expendedor del vital líquido.

Junto a ello, la publicación alcanzó diez reacciones y fue dos veces compartida, además de los diferentes perfiles que expusieron la problemática, misma que, aseguran, tiene más de dos semanas en dicha situación.

Es de recordar que, fue durante el transcurso de la semana, cuando se dio a conocer que la Presa Parral se había secado en su totalidad, situación que afectaría el tandeo de agua a un total de 26 colonias.