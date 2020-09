Parralenses no acuden a centros de salud por miedo al Covid

El Diario

Hidalgo del Parral.- Como preocupante calificó la subdirectora de medicina preventiva y promoción de la salud, Leticia Ruiz González el hecho de que las consultas médicas en centros de salud y hospitales disminuyan por temor a contagiarse de Covid 19.

“Nos preocupamos mucho porque las enfermedades no atendidas también provocan muertes”, enfatizo la funcionaria de salud quien aseguro que tanto centro de salud como hospitales están cumpliendo con las medidas sanitarias para poder atender a toda la derechohabiencia sin ponerlos en riesgo”.

Como sabe en los últimos meses derechohabientes del IMSS, ISSSTE y del INSABI están acudiendo a medicos particulares para su atención medica por temor a contagiarse con Covid.

Sin embargo, muchos de ellos dejaron de atenderse incluso de manera particular por lo que Ruiz González manifestó que es necesario que no se deje de lado las enfermedades crónico degenerativas pues “también estas provocan la muerte si no se atienden”.

Destacó que los centros de salud y hospitales están disponibles para atender a todos los pacientes no solamente de Covid pues “hay medidas de sanitización y clasificación del riesgo de las personas desde que entran, por ello es importante acudir en caso de considerarlo necesario”.

Argumento que el personal médico y de enfermería está debidamente capacitado para mantener separadas las zonas donde se atiende a personas con Covid; las enfermedades siguen, no solo el Covid y si no se atienden corren el riesgo de perder la vida también, enfatizó.

Ruiz González insistió que el no acudir a atención medica es tan grave que todas las pandemias registradas han registrado un doble o triple de defunciones por no acudir a los hospitales cuando se necesita.

Comentó que padecimientos tan frecuentes como diarreas o bien un infarto al miocardio, de no ser atendidas debidamente, pueden provocar la muerte.

Los centros de salud y hospitales, refirió, no deben considerar peligrosos para acudir a vacunarse o vacunar a sus hijos, pues dichas áreas de vacunación están mayormente cuidadas para que la gente se acerque a los Centros de Salud sin temor a un contagio.

Finalmente advirtió que los hospitales están abiertos no solo para aplicar vacunas, sino para todos los servicios que se ofrecen en dichas instituciones, la cuales, insistió, están sanitizadas y si riesgo de contagio de Covid