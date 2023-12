Paz, su único anhelo; no hay para una cena

Manuel Saenz / El Diario de Juárez / Una de las integrantes de la familia Sánchez

Ciudad Juárez.- En tres cuartos de adobe con techo de madera y sin piso de cemento viven ocho miembros de la familia Sánchez, en donde el agua y el frío se cuelan por los techos, las paredes y las puertas.

Para esta Navidad la familia sólo desea tener paz y salud, pues por su condición económica una cena por sencilla que fuera no está a su alcance.

Los integrantes habitan por separado en cuartos con piso de tierra, muros de adobe y paletas, que visibilizan las carencias que padece este grupo familiar, en donde el único rayo de luz que ven es el que pasa por las ranuras de sus humildes casas.

La vivienda está ubicada en la calle prolongación Viaducto Díaz Ordaz #4508, en la colonia 16 de Septiembre, al poniente de la ciudad.

Josefina Sánchez Carmona, de 60 años, apenas puede hablar, camina lento, padece de ataques epilépticos y es cuidada por su hermano Raúl, quien trabaja lavando tambos con desperdicios que dejan las maquiladoras, en donde percibe un sueldo de 150 pesos cada vez que va.

De dos habitaciones que tienen, sólo una se acondicionó para dormir en camas viejas, y entre muebles que muestran su deterioro. En la otra pieza abundan los botes de plástico y los desechos.

Roberto Sánchez, quien es su hijo, contó que trabaja de manera informal, tiene esposa que le ayuda económicamente y una hija que mantener, por ese motivo recibe ayuda de su tío.

Él vive en la parte baja del terreno familiar, pero puede hacer poco para solucionar las carencias que ve en los ocho familiares.

Hace dos semanas quemaron en la calle un automóvil que estaba afuera de la casa de Roberto, lo que provocó las llamas que alcanzaron su casa, una situación para la que tuvo que pedir apoyo para restaurar el techo.

A Josefina le causa angustia esta situación, pues ella no cuenta con una pensión, Seguro Social, ni trabajo, pero agradece tener cerca a su hijo y hermanos, más en la próxima Nochebuena, una fecha en la que es complicado que tenga una cena navideña como en cualquier hogar.

“No esperamos nada para esta Navidad, sólo la pasaremos aquí, queremos pasarla tranquilos. Para qué planear algo, menos con este accidente que pasó, sólo queremos paz y salud”, dijo Josefina.

Sus nietos, el motor para seguir

Teresa Sánchez, de 41 años, también vive en la parte alta del predio en un cuarto que cuenta con los muebles básicos, en donde el motor para seguir son sus nietos y sus dos hijos, ya que hace 15 días falleció su esposo de un paro cardíaco.

Ella vive con cuatro personas, dos de ellas son una hija a cargo de dos niños y el varón que trabaja en la obra, los otros cinco “andan de vagos”, contó.

“Para esta Navidad quisiera unos tamalitos, porque tengo dos nietos, uno de seis años, y la nieta de cinco”, mencionó Teresa, quien vive en una habitación de madera.

A casi ocho metros de altura de las viviendas de sus hermanos, se observa un cúmulo de rejas de plástico que cubren el techo de madera de Enrique Sánchez, de 58 años, quien para calmar los dolores de piernas se sienta bajo los rayos del sol en las escaleras hechas de llantas y tierra que la familia usa para desplazarse.

Enrique trabaja vendiendo los fines de semana algodones de azúcar en la Zona Centro, sólo los fines de semana, pues usa un bordón debido a los problemas que tiene para caminar, platicó.

“Me entra el frío por donde quiera, lo único que hago es acurrucarme, me hago bolita para no sentir el aire helado, pero ahí la voy pasando cada día; espero llegar bien a Navidad y el Año Nuevo, estar en paz con mi familia y tener salud, pero si alguien me quiere regalar cobijas o ropa pa’l frío sería muy feliz”, expresó. (Verónica Domínguez / El Diario)

