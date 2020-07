Pedían protección para el personal; se contagian

Chihuahua– El primero de junio se dio a conocer que el doctor José Ángel Salayandía Valenzuela, fue despedido por la Secretaría de Salud debido a que exigió a sus superiores que le proporcionaran equipo adecuado para evitar contagios de Covid-19 entre el personal; a un mes de esto en el Centro de Salud para el que pidió los artículos hay por lo menos tres empleados contagiados de Covid-19, quienes ha sido aislados en lo que se espera que se recuperen.

El despido de Salayandía se debido a que confrontó a un mando superior, y le exigió que les entregaran caretas, batas, guantes y cubrebocas de calidad, pero la reacción fue separarlo del cargo. “Al Estado no le importa su gente, ni protegerla, no le importa que se contagien… mi responsabilidad era demandar lo que era necesario, pero la respuesta fue que me despidieran”, mencionó en ese entonces. Su último día fue el 22 de abril, pero a pesar de su exigencia, las cosas no mejoraron.

El profesionista trabajaba en la Red Villa Juárez en la consulta externa, por lo que sabía la labor que desarrolla el personal que está en piso con los pacientes, así como los riesgos a los que están expuestos, en especial al Covid-19. Mencionó que al ver la mala calidad del equipo de protección que les daban a él y sus compañeros, empezó a demandar que les dieran mejor protección, ya que todos los días reciben a personas que pueden portar el virus.

La advertencia de Salayandía se convirtió en una realidad, ya que por lo menos tres personas que laboran en el Centro de Salud Villa Juárez han sido aisladas debido a que enfermaron de coronavirus, según comentó personal del mismo centro.

El contagio de los empleados se constató en una de las pruebas a la que tuvo acceso El Diario de Chihuahua, que la muestra se tomó a mediados de junio y que tres días después dio positivo a Covid-19.

