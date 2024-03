Pedirán un memorial para desaparecidos

Nuevo Casas Grandes.- Ante el número de personas desaparecidas en Nuevo Casas Grandes, el regidor de Gobernación, Juan Crisóstomo Durán Arrieta, aprovechó la sesión de Cabildo para solicitar que en el proyecto anunciado por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, en el que invertirá 144 millones de pesos para construir el Andador Turístico en la avenida Constitución, incluyan un memorial para “recordar a quienes no tienen una tumba”.

El regidor adelantó que aunque a los presentes en esa sala de sesión solemne no les ha tocado vivir esa tragedia, debe ser un “horror vivir con ello”, porque sin ser menos grave, al menos quienes fallecen de manera violenta hoy cuentan con un lugar en el que reposan sus restos y sus familias pueden tener el proceso de un duelo, no así de quienes no se ha vuelto a saber nada desde que se ausentaron.

“Es muy grande ese problema y debemos responder a esa heridas sociales tan fuertes, para intentar visibilizar un problema que en realidad todos queremos invisibilizar, pero que ahí esta presente, recordar a los que han desaparecido es un drama muy fuerte y no quiero imaginar las heridas por las que están pasando esas familias, y de alguna manera como autoridad y como ciudadanos, tenemos que hacernos cargo”, asentó Juan Durán.

Como propuesta, el regidor de Gobernación solicitó que se determine al menos la última cuadra de la avenida Constitución desde el estadio “Luis Cobos Huerta”, respetando el espacio para las cuatro culturas en la zona Centro.

Durán Arrieta indicó que si algo de lo que sucede en estos tiempos puede parecer grave, lo que sucede en Nuevo Casas Grandes, en el estado y en el país es mucho más grave con el fenómeno de las desapariciones.

El regidor recordó una cita poética donde “si algo nos distingue a los seres humanos es que enterramos a nuestros muertos”, pero en el drama que viven las familias de los desaparecidos, esa posibilidad esta truncada ahí porque esa gente no tiene la oportunidad de llorar a sus seres queridos, y se debe que resanar de alguna manera esa herida social, que es muy alta.

Como opción, se confirmó que la semana próxima estará de regreso en la ciudad personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del estado, justamente para atender si el municipio requiere alguna adecuación, por lo que existe la posibilidad de hacerles llegar esa propuesta y si hay otras ideas se pueden aportar durante esa visita.