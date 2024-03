Pedro Rodríguez, tiktoker y cantante

Camargo, Chih.- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el tiktoker Pedro Rodríguez, quien ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre esta condición, rompiendo esquemas y las limitantes que la misma ciudadanía impone sobre las personas como él.

Un primer contacto con el joven fue desde el Radio Teletón en sus primeras ediciones y que durante los últimos años ha visto una oportunidad para hablar sobre su día a día.

“Desde que él llegó a nuestras vidas pedimos por tener las capacidades para sacarlo adelante, le dimos maestros particulares y demás ayuda y ha ido desarrollándose, maneja muy bien la tecnología, él ve lo que hacen sus hermanos, como su hermana que es experta en fotografía y él hace lo mismo, él lo hizo solo en cuanto Tiktok y sus transmisiones y de ahí empezó”, comentó Roberto Rodríguez, padre de Pedro.

Destacó que el trabajo de Pedro ha ido incrementando durante los últimos años, permitiéndole desarrollarse en el ámbito laboral, derrumbando las barreras que sus padres ponían, pues reconoció que al inicio temía más él como su padre que el mismo joven a salir a la calle a trabajar.

“Se ve el esfuerzo que he estado haciendo con la música también y doy gracias a Dios quien me trajo aquí, doy gracias por la familia que tengo y con saber que están, la familia de mi papá como mis tíos que me ayudan o los de mi mamá, para mis hermanos mis respetos, yo a ellos los quiero mucho. Tengo mi pequeña empresa aquí en casa y saco videos para trabajar o he estado en algunos eventos”, dijo orgulloso el joven tiktoker.

Todos los días el joven participa en Tiktok con transmisiones en vivo, logrando una gran audiencia y demostrando sus talentos, cantando, bailando, con actividades para entretener a todo el mundo y mucho más.

Es así que resalta la figura de Pedro Rodríguez, quien es uno de millones que viven con Síndrome de Down, desarrollando su vida y sueños como quiere.