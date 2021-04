'Pega' sequía a la ganadería

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Los ganaderos atraviesan hoy la situación más crítica de la sequía y obliga a sacar todo el ganado no productivo y de edad avanzada de los agostaderos, así como a adquirir esquilmos de maíz a muy altos precios, informó ayer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Eduardo Prieto Rodríguez.

Entrevistados al respecto, ganaderos advirtieron que el próximo año podría bajar sensiblemente el hato ganadero en la entidad, debido a la mala parición y también por el hecho de que han tenido que vender para sacrificio, la mayor cantidad de animales que a la fecha no están preñadas y no les asegura dinero.

Precisaron que, aunque esas vacas pueden preñarse en los siguientes meses, ahora no les garantiza una mayor ganancia y se busca vender.

Indicaron que sí se puede presentar una mortandad de reses por la sequía, pero ya no se tendría como años anteriores, ya que ahora hay más elementos para poder detectar y rescatar las reses en los ranchos para evitar que mueran.

Otra estrategia a la que se ha echado mano para alimentar el ganado, es a través de alianzas con agricultores quienes permiten meter el ganado a sus predios en renta o con promesa de participación.

También se procura llevar parte del hato a corrales de engorda y cambiarlas de flacas a carnudas y aprovecharlas para su mejor comercialización.

Informaron que el maíz es ahora el insumo alimenticio más caro que se tiene en el mercado y ayudó que ya empezó a darse la alfalfa nueva en los predios de Chihuahua y la que está embodegada ya no tiene precio.

Señalaron que lo que se busca ahora es aprovechar la hierba nueva que la que tiene seis meses en bodega.

Los productores pecuarios indicaron que se esperan que a finales de abril empiece ya a bajar los precios el del maíz, ya que empieza a darse la cosecha de esa semilla proveniente de Sinaloa.

Por lo que hace a la mortandad del ganado a causa de la sequía, consideraron que ahora es muy tonto dejar morir las vacas en los ranchos, ya que ahora es mucho más fácil rescatar las reses flacas que se desplazan en los ranchos y venderlas para su sacrificio. Señalaron que solamente aquellas cabezas de ganado que no se vean, que enfermen en las praderas y no puedan regresar al rancho, son las que pudieran morir a causa de la sequía, “pero ahora ya es una vergüenza que se le mueran las vacas en el rancho”. Anteriormente no había medios para rescatar las reses, pero ahora se tiene los medios para rescatarlas.

Los productores dijeron que lo que más se teme es que baje los hatos porque no va a haber pariciones.

Proyectaron que la sequía de este año se vería reflejada en una mala parición el próximo año, ya que ahora se debe tener entre un 70 a 80 por ciento y se espera que en el 2021 pueda bajar entre un 40 o 50 por ciento.

Detallaron que un rancho que tenga ahora unas 100 vacas, tiene ahora unas 30 que no están preñadas y las mantiene “de gratis”, pero con la salida obligada de reses que se tiene ahora, esa cantidad de vacas improductivas aumentaría y por lo tanto se tendrá una menor cantidad de reproducción de ganado bovino.