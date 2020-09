Pega sequía a zoológico

Chihuahua.- La fuerte sequía que ha azotado a Chihuahua este 2020 ha pegado incluso al Zoológico de Aldama, donde además de utilizarse para abrevar a los animales es también indispensable para la vegetación que se utiliza en la recreación de los distintos hábitats.

Esta problemática del agua se suma así a la crisis que atraviesa debido al cierre por pandemia y la falta de recursos por la poca afluencia de visitantes.

“Ahorita con la sequía nos ha afectado de forma terrible también, se nos ha formado una tormenta perfecta con la situación de la pandemia, la sequía, el aspecto económico y ha impactado con fuerza para poder seguir el ritmo que deberíamos de tener”, comentó Alberto Hernández, dueño del zoológico más grande en el estado de Chihuahua que alberga más de mil 500 ejemplares.

El problema del agua, explicó Hernández se deriva de que el zoológico emplea un manantial y un pozo pequeño, de apenas dos pulgadas, sin embargo el manantial se encuentra apenas al 5 porciento de su capacidad, lo que representa que la sequía afectó casi el cien por ciento de su capacidad, que aunque al menos podrá resistir este año, podría representar una grave problemática de seguir las condiciones de sequía en el próximo año 2021.

“Si no llueve no sé qué vaya a pasar sin agua es muy complicado seguir. Ahorita no hay una solución inmediata, porque ahorita esta zona está vedada para la perforación y con la situación que atraviesa Conagua en el estado (referente al tema de la extracción en las presas) no creo que colaboren con nosotros. Por esto hay un panorama muy difícil, la esperanza es que llueva al menos en octubre o llegue algo de lluvias tempranas en abril”, destacó.

A pesar de que se cuenta con alguna reserva que podrá mantener a los animales e incluso a la vegetación las alarmas suenan desde esta temporada debido a la falta del líquido.

Aunque podría considerarse que acarrear el agua en pipa sería lo más apropiado, el zoológico no se ha estabilizado aún de la crisis financiera que dejó el cierre por la pandemia.

Con ello los apoyos que fueron muy fuertes durante algún tiempo actualmente también se han detenido por lo prolongado de la crisis y la fuente de ingresos del parque recreativo se canceló en un cien porciento, mientras que las visitas que se esperaban en la temporada fuerte del zoológico también afectaron gravemente, siendo los más perjudicados los animales.

Aunque otras de las sugerencias por parte de la red de Zoológicos en México es que se aumenten los costos de entrada, ya que en algunos de ellos llegan a costar hasta 350 pesos, para Alberto Hernández esta opción representaría segregar a sectores de la población que no cuentan con este recurso, con lo que ha mantenido costos de hasta 60 pesos por entrada.

Con ello se hace un llamado a la población para que visiten el zoológico que permanece abierto y a la espera de nuevas visitas, con todas las medidas de prevención para evitar los contagios y pasar una visita de esparcimiento y aprendizaje en este santuario animal.

Para los interesados en apoyar o saber más del zoológico pueden visitar la página en Facebook como Zoológico de Aldama.

