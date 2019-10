Pega también en NCG huelga en GM

Nuevo Casas Grandes.- Tras la estimación de especialistas de que la huelga de trabajadores de General Motors (GM) en Estados Unidos, podría prolongarse un mes más, al menos unos mil 800 trabajadores de la planta local Lear en esta ciudad, podrían quedarse sin empleo a partir de la próxima semana, lo que vendría a generar un fuerte impacto negativo en la economía local.

La incertidumbre de mantener el empleo regular, ya comienza a hacer mella en los trabajadores de la planta local, quienes aseguran que la remuneración salarial que obtienen es raquítica para mantener su ritmo de vida.

“De por sí, con el salario que ganábamos apenas y nos alcanzaba para cubrir lo indispensable, con el recorte, pues nada más imagínese nomás como la estamos pasando”, señalaron varias trabajadoras y trabajadores entrevistados, quienes pidieron se omitieran sus identidades al no estar autorizados para divulgar la situación laboral que se vive al interior de la planta desde hace prácticamente un mes.

Ello, con todo y que en un número indeterminado, trabajan ambos cónyuges en la empresa.

Abundaron que solamente un día se les paga el salario completo (102.08 pesos), “para mantener los bonos”, pero el resto de la semana se les paga a un 60 por ciento.

A este recorte salarial, habría que agregarle el descuento que semanalmente hace el Infonavit a todos aquellos trabajadores que han adquirido una vivienda a través de este esquema y que según mencionan “somos muchos los que estamos pagando nuestra casa al Infonavit”.

Asimismo, mencionaron que parte de la semana pasada y lo que va de esta, la planta opera con el mínimo personal posible, tanto en lo que se refiere al aspecto administrativo como jefes de grupo y módulos operativos “y eso porque se recibió un pedido de la Ford”.

El golpe negativo en la economía familiar, ante la situación que prevalece en la planta maquiladora Lear, se traduce al mismo tiempo, en una menor derrama económica al sector comercial, e inclusive podría alcanzar también a las empresas que tienen convenios para el transporte del personal.

La incertidumbre de los empleados aumenta conforme transcurren los días, sin avizorarse una pronta solución a la problemática laboral, y ante un eventual cierre de la planta “al no tener ninguna ocupación que ofrecer a sus obreros”.

De hecho, hicieron mención que ya fueron advertidos que “desde el próximo lunes al no tener ya materia prima para el trabajo que desarrollan normalmente, serían ocupados en tareas de aseo y limpieza al interior y exterior de la planta”.

“No nos dijeron si nos van a ocupar a todos o nada más a unos cuantos”, apuntaron.

El aviso, señalan, que en vez de ofrecerles seguridad, “nos da más preocupación”.

En este contexto y a fin de obtener información oficial respecto al entorno laboral que se presenta en la planta local de Lear, se buscó contactar al secretario del Sindicato de trabajadores de la empresa, Rubén Echerivel, sin embargo, no contestó a las llamadas que se le hicieron hasta ayer tarde.