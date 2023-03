Pendiente, mecanismo para identificar a ‘chuecos’

Archivo / El Diario de Juárez / Sistema servirá para categorizar las unidades que no cumplían los requisitos para el trámite

Ciudad Juárez.— Una vez que se defina si se amplía o no el decreto de regularización de autos “chuecos”, el Municipio podrá concretar el mecanismo para identificar a los vehículos que no pudieron arreglarse porque no cumplían los requisitos, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que durante este fin de semana, que estará en la Ciudad de México, preguntará a las autoridades federales si se ampliará o no el decreto de regularización de vehículos “chuecos”, cuya vigencia vence este próximo 31 de marzo.

“Mientras no tengamos la fecha concreta del cierre, es difícil avanzar en lo otro”, manifestó.

El alcalde declaró anteriormente que el Municipio buscará la forma de identificar los autos “chuecos” en la ciudad que no entraron en el decreto de regularización, porque el objetivo es que todos los vehículos que circulen en la ciudad tengan matrícula.

Los vehículos en el decreto son de origen o armados en México, Estados Unidos o Canadá, cuyo inicio de serie es 1, 2, 3, 4 ó 5, de modo que los que comienzan con letras no entran en el programa.

La tercera extensión al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera vence el próximo 31 de marzo, por ello se exhorta a todos los propietarios de este tipo de unidades a que tramiten su cita y acudan al módulo de El Punto, manifestó la coordinadora de Atención Ciudadana del Municipio, María Antonieta Mendoza Mendoza.

El módulo de El Punto atiende de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde; las personas interesadas deben tramitar la cita en línea en la página de Repuve, por lo que es necesario presentar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), NIV del vehículo (número de serie), correo electrónico, código postal y número de teléfono.

Para programar una cita se debe ingresar a https://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/

En el módulo es necesario presentar un documento que acredite la propiedad del automóvil, imagen impresa del NIV, que puede ser calcomanía o foto; identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado, comprobante de pago por 2 mil 500 pesos y comprobante impreso de la cita del Repuve.