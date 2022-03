Perdidos, 2 mil mdp de Plan anti-Covid

Ciudad Juárez.- A casi dos años de la presentación del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo e Ingreso Familiar para enfrentar la pandemia, anunciado en 2020 por un monto de 3 mil 209.8 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reporta haber recibido información “revisable” por sólo poco más de mil millones.

De acuerdo con el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, otros 971.7 millones reportados en el mismo paquete de ayuda por concepto de “incentivos fiscales” –o pérdida de ingresos– tampoco fueron fiscalizados debido a que la Secretaría de Hacienda estatal no presentó un “informe de cómo se comportó ese proyecto”.

on respecto a la información del Plan que difundió la administración anterior en el portal de transparencia creado para la pandemia, por el monto de tres mil 209.8 millones, Acosta planteó que, salvo por la cifra de incentivos fiscales, el resto no coincide con lo entregado en mayo por Hacienda.

“La información que aparece ahí es información que obtuvieron de diferentes fuentes; no digo que es incorrecta, simple y sencillamente que la Secretaría de Hacienda, a la hora que nosotros le hacemos la solicitud formal, nos da otros datos”, dijo.

“Lo que podíamos revisar era lo que realmente se ejecutó con recurso del Estado, del plan, que fueron mil un millones 237 mil 863 (…) La Secretaría de Hacienda no entrega un informe de la proyección que hizo; cuando dice que va a destinar tres mil millones, a la par no informó cómo se integraron esos tres mil millones una vez que ya se ejecutó el programa, o sea, lo hizo cuando lo anunció pero no cuando ya lo ejecutó, no al terminar”, agregó Acosta.

En el universo auditado, además, la ASE encontró irregularidades como descontrol en la entrega de contratos y otras que, si bien no son cuantiosas en comparación con el total del recurso, dijo Acosta, “llaman la atención por la tipología, por la forma en la que se generaron”.

Entre éstas, se señala en la documentación, hay casos de servidores públicos que recibieron subsidios o presentaron conflictos de interés en la entrega, incluyendo por parte de uno que era encargado de repartirlos.

“En términos generales, encontramos apoyos a personas o a beneficiarios que no reunían los requisitos, apoyos a personal del propio gobierno estatal, apoyos a personal, a servidores públicos de diversos municipios los cuales por ser servidores públicos no podían recibir apoyos económicos”, dijo Acosta.

“Encontramos en algunos casos situaciones de conflictos de interés porque los servidores públicos tenían alguna relación comercial o familiar con los beneficiarios”, agregó.

La Auditoría Superior del Estado incluyó los hallazgos en diversos informes individuales de la cuenta pública de 2020 entregados entre diciembre y febrero pasados y, esta semana, informó Acosta, prevé entregarlos condensados en un informe especial para la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

La Secretaría de Hacienda de la administración actual no respondió ayer una solicitud de información sobre el destino de los recursos no revisados por la ASE, mientras que la exdiputada local y hoy diputada federal, Rocío González, informó que los recursos del Plan estaban previstos para ser aplicados en 2020.

La Coordinación de Gabinete –encargada del portal de transparencia– tampoco respondió una solicitud de información sobre el soporte de la distribución del dinero difundida en el sitio electrónico con la información de gastos transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/informacion_financiera.html

‘Ajuste presupuestal’

Luego de que en marzo de 2020 se detectó en la entidad el primer caso de contagio de Covid-19 y el gobierno federal publicó diversas medidas de preparación y respuesta ante la pandemia, el Gobierno del Estado anunció las propias y, el 3 de abril de 2020, anunció el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Empleo e Ingreso Familiar.

De acuerdo con lo difundido en un boletín oficial, el entonces gobernador Javier Corral dijo que el proyecto de apoyos implicaba el “mayor esfuerzo de ajuste presupuestal” en la administración, “toda vez que la pandemia mundial de Covid-19 ha cambiado al mundo, por lo que las prioridades son otras”.

La información oficial agregó también entonces que los recursos serían por más de tres mil millones de pesos, y que los recursos del plan se componían de la cancelación de obras de inversión y reorientación de programas y recortes al presupuesto de diversas dependencias.

Ese año se creó también el micrositio para transparentar diversos datos oficiales sobre la pandemia, entre éstos los del reporte técnico con el avance de los contagios y, también, la información financiera.

De ésta, un apartado dirige a un enlace con los “Recursos Destinados al Plan Emergente”, consignando un total acumulado de tres mil 209.8 millones de pesos, de los que mil 92.6 millones serían para insumos e infraestructura de Salud; 712 millones para alimentación, 131.5 millones para ocupación temporal, otros 51.8 para atención sicosocial; 157.1 para micro, pequeñas y medianas empresas y 971.7 millones para incentivos fiscales, entre otros renglones.

“No nos lo presentó así la Secretaría de Hacienda. Lo que sí coincide es la pérdida de ingresos, (incentivos fiscales) por 971 millones de pesos, esa sí coincide, pero los recursos devengados por dependencia y entidades, en esos hay diferencias, y puede ser porque haya integrado en el informe recursos adicionales a los transferidos por la Secretaría de Hacienda”, dijo Acosta.

“Desconozco cómo integraron esa información; lo que pudiera entender es que hay recursos que transfirió la Secretaría de Hacienda con el propósito específico de la ejecución del Plan Emergente, y a esos recursos, cada dependencia o ente reorientó otros recursos que no le pasó la Secretaría de Hacienda”, agregó.

El funcionario agregó que recibieron la información del Plan Emergente en mayo de 2021.

“(Pedimos) Específicamente para el Plan Emergente; obviamente la cuenta pública normal, pero adicionalmente les pedimos en forma concreta los gastos devengados por los programas presupuestarios que conformaron el Plan Emergente, y ahí esa información es la que no coincide con ese portal”, dijo.

Hallazgos

En los informes individuales se reportan desde inconsistencias en el registro contable de Bonos Covid, descontrol en la asignación de contratos y hasta el “probable abuso de funciones y conflicto de interés” por el caso de un funcionario que presuntamente asignó subsidios a familiares, entre otras irregularidades.

“Se detectó un probable abuso de funciones y conflicto de interés por parte del Servidor Público con 2 beneficiarios que fueron validados de manera manual, ya que en el Apartado de ‘Atendido en Autorización’ aparece el usuario, mismo que corresponde al nombre del Servidor Público antes mencionado”, indica la revisión del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech).

“El supervisor o encargado del Programa Emergente de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de Chihuahua, quien realizó una segunda revisión en general al expediente y propuso a autorización el monto final del apoyo por $39,920.00 a través de la plataforma de subsidios a favor del beneficiario ‘A’ (…) empresa que de acuerdo con la evidencia recabada por personal de la Auditoría Forense existe una relación consanguínea y de negocio con el Servidor Público”, agrega.

Sobre este caso, el documento indica que se promovió un informe de presunta responsabilidad administrativa.

Otros hallazgos aparecen reportados en la revisión al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), sobre cuya información contable la ASE reporta una diferencia de más de 4 millones de pesos entre los 21.4 millones que la entidad dijo haber erogado para el pago del “Bono Covid 30%” y los 26.1 millones que refleja la documentación.

“La Entidad Fiscalizada detalla que se erogó un importe de $21,410,269.36 para el bono Covid 30%; sin embargo la cuenta (…) ‘bono adicional’ refleja un saldo

“La Entidad Fiscalizada detalla que se erogó un importe de $21,410,269.36 para el bono Covid 30%; sin embargo la cuenta (…) ‘bono adicional’ refleja un saldo deudor por $26,194,347.46 debido a que las compensaciones pagadas a personal eventual se registraron en esta cuenta, incumpliendo el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”: ASE

deudor por $26,194,347.46 debido a que las compensaciones pagadas a personal eventual se registraron en esta cuenta, incumpliendo el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, indica la ASE.

Otra observación está relacionada con la falta de garantía de cumplimiento de un contrato por 10.5 millones de pesos y del que no se pactó la garantía, al igual que ocurrió con otro por 8.6 millones de pesos por concepto de adquisición de cubrebocas tres capas y KN95.

Sobre este mismo contrato, la ASE dice que se entregó “sin contar con las investigaciones de mercado que les permitiera verificar la existencia de bienes y/o servicios con otros proveedores, conocer el precio estimado y (…) asegurar las mejores condiciones para el Estado”. Sobre los Servicios de Salud, entre otras observaciones, indica que asignaron contratos por 12.6 millones de pesos a una empresa con “actividades comerciales no relacionadas con los bienes objeto de los contratos”.

En sendos apartados titulados “Hallazgos generales” incluidos en los reportes tanto de Ichisal como de Servicios de Salud, la ASE indica, en síntesis, que hubo adquisición de productos de uso médico con diversos proveedores que no cuentan con registro sanitario y proveedores que no se encontraron en el padrón oficial del Gobierno del Estado para 2020, entre otras irregularidades.