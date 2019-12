Perdona Fiscalía 5 mdp en penas a proveedores

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) perdonó durante 2018 más de 5 millones de pesos en penas a proveedores que incumplieron con los plazos para entrega de camionetas y uniformes, y además no comprobó tener un contrato para el pago de 1.7 millones para unos cursos solicitados por la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

Pero no todo es atribuible a esa dependencia, pues fue Hacienda quien no pagó a algunas de las empresas y por eso no recibieron los productos convenidos.

Así se desprende de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al gasto del año pasado de esa dependencia.

Ese informe, cuya copia tiene El Diario, se encuentra actualmente en revisión en el Congreso local para determinar la magnitud de las anomalías encontradas.

Uno de los contratos observados es el marcado como SH/ADE/006/P/2018, con fecha del 16 de febrero de 2018, para el arrendamiento de 410 vehículos con el proveedor Casanova Vallejo, S. A., de C. V., por un plazo mínimo de 28 meses y máximo de 32, hasta por 430 millones de pesos, de los cuales 98 correspondieron al 2018.

La Auditoría comprobó que los vehículos se entregaron en tres parcialidades fuera de lo acordado: la primera por 246 vehículos el 2 de mayo de 2018, la segunda entrega de 76 vehículos el día 1 de junio de 2018 y la tercera de 88 vehículos el 13 de julio de 2018.

El argumento de la Fiscalía, según indica el informe de la ASE, fue que el proveedor atribuyó el retraso a las ensambladoras Ford y Chevrolet y ante eso se generó un convenio modificatorio del contrato, que puede darse sólo por situaciones de fuerza mayor y la Fiscalía no entregó documentación para justificarlo.

Eso llevaría a un cobro de una pena convencional, que ascendería a un importe aproximado de 5 millones 873 mil 600 pesos, de acuerdo a los porcentajes establecidos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, pero la FGE no aplicó las penas.

Además, de ese mismo contrato, la ASE estableció que no se presentó evidencia documental que acredite que la dependencia dio aviso a la Secretaría de la Función Pública para hacer ese contrato.

Pero no sólo con ese proveedor se dejó pasar la fecha de entrega. También ocurrió con Project Development S. A., de C. V., para adquirir un sistema de inteligencia de señales con el objeto de obtener y recabar información por medio de cámaras públicas para su análisis y suministro. El contrato fue por 15 millones 770 mil pesos con 2 facturas del 26 de diciembre.

Esa adquisición contempla servicio de Internet, grabadoras de video en red en plataforma de procesamiento, módems, software, y algunos otros más, que hasta el 2 de abril de este 2019 no se habían entregado, siendo que la fecha límite era el 30 de diciembre de 2018.

La llamada pena convencional por el incumplimiento era de un millón 359 mil pesos, cantidad marcada en porcentaje en la cláusula sexta del contrato entre el proveedor y el Estado, pero la Fiscalía únicamente se limitó a enviar oficios para pedir los bienes porque hasta ese momento Hacienda no había liquidado el recurso programado.

Una suerte similar corrió en contrato SH/DAS/ADOC/125/2018 con el número de compra 115014484, del 18 de octubre del 2018, para la adquisición de uniformes para los cadetes del Instituto Estatal de Seguridad, con la proveedora Brenda Lizzette Rodríguez Vázquez por 797 mil pesos, que Hacienda tampoco había liquidado al 12 de abril del 2019.

Según el reporte de la Auditoría, al 27 de marzo de 2019, se tenía en marzo de este 2019 la existencia en el almacén de artículos de varias marcas y distintas tallas y con etiquetas de Hecho en México en sudaderas, pantalones, botas y tenis, pero sin códigos en cada uno de los artículos que pudiera identificar la descripción del bien, costo unitario, el proveedor que los surtió, factura de la cual proceden y fecha de entrada. (De la Redacción / El Diario)