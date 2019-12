Peregrina por 3 estados en busca de su esposo

Chihuahua.- “Me acaba el alma imaginar lo que le hicieron a mi esposo, me desgarra por dentro pensar en lo que le han hecho”, dice Tere cuando habla de José Óscar Mayorga Baltazar, desaparecido el 21 de septiembre de 2018 en Hermosillo Sonora y cuyo vehículo fue localizado un año después en Témoris, Chihuahua, involucrado presuntamente en la desaparición y muerte del activista chihuahuense Cruz Soto Caraveo.

Tere y su familia no sólo han sufrido la ausencia forzada de José Óscar, sino que han sido re-victimizados por las fiscalías de Sonora, Michoacán y Chihuahua ya que, aunque se han hecho las denuncias correspondientes y solicitado el apoyo en las tres dependencias estatales, hasta el momento ninguna ha dado respuestas.

El pasado 19 de octubre de 2019, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, dio a conocer el hallazgo de dos autos en los que presuntamente secuestraron a Cruz Soto Caraveo, uno de ellos era una camioneta Hummer H3 color rojo, modelo 2006 con reporte de robo el 6 de octubre de 2018 en el estado de Michoacán.

Dicha camioneta pertenecía a José Óscar –hoy desaparecido-, y el reporte de robo lo puso Tere, su esposa que sigue buscándolo, y quién exige una respuesta a la autoridad omisa y desinteresada.

En ese momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua dijo que ambas unidades quedarían bajo el resguardo oficial, pero hasta el momento la dependencia no ha informado a su homóloga de Michoacán –mucho menos a Tere-, que la camioneta fue localizada ni dónde se encuentra.

A lo anterior se suma el hecho de que en un principio oficialmente se dijo que, junto con las camionetas relacionadas en el caso de Cruz Soto Caraveo había una persona detenida, ahora se sabe también de manera oficial- que no hay nadie en ese estatus.

Según el reporte oficial de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, a través del Departamento de la Coordinación Zona Occidente, destacamento Témoris, fechado el 15 de octubre de 2019 a las 14:00 horas, la localización de la camioneta de José Óscar se dio tras un rastreo de búsqueda y localización de Cruz Soto Caraveo, privado de su libertad el domingo 13 de octubre del 2019.

En dicho documento, se especifica no sólo el reporte de robo de la Hummer roja, sino que hubo testigos interrogados que aseguraron haber visto a los plagiarios de Soto Caraveo a bordo de esa y otra unidad de la línea Cherokee.

El reporte agrega que según pobladores de la comunidad de Los Llanos, municipio de Guazapares, el 13 de octubre del año en curso alrededor de las 16:30 horas, tres sujetos conocidos por los apodos de “El Chichito”, “El Cuervo” (estos dos son hermanos) y “El Mayel” -este último era quien conducía la Hummer H3 roja-, interceptaron en la salida de Témoris a una tercera persona a quien le exigían una mochila propiedad de Cruz Soto.

Alrededor de las 20:00 horas de ese mismo día, los elementos policiacos detectaron entre la maleza “un vehículo marca GMC, línea Hummer H3, color rojo, modelo 2006, el cual aparece con reporte de robo, del día 6 de octubre del 2018, en el estado de Michoacán, según datos proporcionados por el sistema de Repuve, motivo por el cual se le da aviso a personal de Servicios Periciales para que realicen las diligencias correspondientes, ya que por versión de un testigo, cuenta con las características del vehículo que también participó en dicha privación de la libertad, posteriormente fue asegurado para su debida puesta a disposición ante el Ministerio Público”.

En este contexto, la esposa de José Óscar cuestiona a la autoridad no sólo el que no haya dado vista del hallazgo a la FGE de Michoacán, sino que tampoco se haya enterado a la Fiscalía General de la República –FGR-, al tratarse de un delito de alto impacto y presuntamente relacionado con el crimen organizado.

“Por qué no han involucrado a la FGR si esto es delincuencia organizada. ¿Acaso ya lo hicieron? Que nos expliquen”.





Opacidad y contradicciones en la carpeta de investigación

La desaparición de José Óscar Mayorga Baltazar está, según sus familiares, plagada de irregularidades, ya que en la carpeta de investigación se habla de testigos que dicen haber visto cuando un comando disparó al conductor de la camioneta de la víctima, pero no hay ni un solo reporte de un cuerpo sin vida. “La carpeta habla de testigos que vieron cuando llegó un comando liderado por un sujeto apodado El Boinas, le dispararon al conductor y se robaron la camioneta. Ellos dicen que eso pasó a las 11:00 de la noche y yo había hablado con mi esposo a las 11 de la mañana. Tampoco hay un reporte de un cuerpo sin vida, incluso a mi hijo le tomaron muestras de sangre para hacer la prueba de ADN, se mandó a Sonora y hasta la fecha aún no se confronta”. Después de esto, Tere ingresó a los colectivos de búsqueda de desaparecidos lo que le ha permitido darse cuenta de la recuperación de muchos cuerpos; sin embargo, el de su marido aún no aparece. “En la carpeta incluso se habla de un cateo que se hizo en el rancho de El Boinas y allí encontraron dos cuerpos, pero es todo lo que sabemos. Nunca se nos ha puesto un defensor de oficio que apoye la investigación, porque el asesor jurídico sólo sirve para dar acompañamiento y sacar copias y el defensor ayudaría a defender la carpeta”.