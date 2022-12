Permanecen en Juárez cientos de venezolanos

Lorenzo Hernández / El Diario de Juárez / Personas en movilidad tras llegar a la Central Camionera

Ciudad Juárez.— Pese al cruce masivo de personas durante la última semana, cientos de migrantes venezolanos permanecen en Ciudad Juárez con la esperanza de que el próximo 21 de diciembre concluya la orden de salud pública llamada Título 42, y que puedan solicitar asilo político.

Gilberto Castellanos, de 39 años, quien trabajaba como policía nacional en Venezuela, llegó hace cuatro días con su familia a esta frontera, en donde ayer se llenó de incertidumbre al ver que grupos de personas cruzaban el río para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, por lo que decidió acercarse a preguntarle a uno de los agentes cuál era la mejor opción para ellos.

“Le dije que era venezolano y me dijo que lo más recomendable es que nos esperemos para el día 21, que podemos tener esperanzas, no me aseguró nada, pero me dijo que no intentemos pasar ahorita”, narró el sudamericano, quien esperará el fin de la política sanitaria impuesta por el expresidente Donald Trump, mientras otro grupo de sus compatriotas aseguró que harán lo mismo.

Gilberto viajó con su hermano, quien también trabajaba como policía nacional, su cuñada, sus sobrinas de 8 y 2 años de edad, y el suegro de su hermano, quienes permanecen en la iglesia cristiana Misión Guerreros de Jehová, frente al muro fronterizo.

Aunque desde hace días que llegaron a la ciudad, lo hicieron dispuestos a esperar el final del Título 42, a través del cual desde el 21 de marzo de 2020 el Gobierno de Estados Unidos expulsa a los migrantes con el argumento de que representan un riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población; ayer, al ver que cientos de personas eran recibidas por los agentes estadounidenses, Gilberto decidió cruzar el río Bravo/Grande para platicar su historia a un agente.

Después de hablar con uno de los elementos de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, el cual permanecía del otro lado de la malla metálica que colocaron hace días trabajadores estadounidenses junto al muro fronterizo, el venezolano regresó para explicarle a su familia que ellos debían seguir esperando.

“Le dije que era venezolano, que fui funcionario y le pregunté sobre el Título número 8, en donde habla de lo que es el miedo creíble; me dijo que hay otros funcionarios que son los que te hacen esa entrevista. Entonces es mejor esperarse para el día 21”, narró.

Gilberto aseguró que esperará en Juárez, y estará pendiente de la información que dé a conocer días previos Estados Unidos.

Confesó que lo más difícil en el viaje hasta esta frontera, que hoy suma dos meses y 16 días, es haberse quedado sin recursos y haber tenido que pedir dinero para comer, lo cual nunca pensó que iba a hacer.

“Me ha tocado decirle a las personas que me ayuden con una moneda, que me ayuden con un alimento. No estaba acostumbrado a hacer estas cosas, pero el hambre y el frío no aguanta. Y pues nada, a esperar acá hasta el día 21 para hacer las cosas al derecho y entrar por la puerta grande”, destacó al pedir al Gobierno de Joe Biden que les dé la oportunidad de llegar a trabajar.

Después de haber recibido a miles de venezolanos, a quienes se les dio la oportunidad de iniciar su trámite de solicitud de asilo político en Estados Unidos, el 12 de octubre, el Gobierno de Joe Biden devolvió a Ciudad Juárez al primer grupo de decenas de venezolanos a través del Título 42, y horas después el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro N. Mayorkas, informó por medio de un comunicado de prensa que Estados Unidos comenzaría un nuevo programa para dicha nacionalidad.