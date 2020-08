Permanecerán en NCG restricciones y medidas sanitarias del 10 al 16 de agosto

Tomada de internet / Fotografía ilustrativa

Nuevo Casas Grandes.- El color naranja del semáforo epidemiológico se mantendrá en el estado durante esta semana a partir de este lunes 10 hasta el 16 de agosto, por lo que permanecerán las restricciones y medidas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19. Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la zona norte, informó que por el momento no se cuenta con información de que el semáforo vaya a dejar de utilizarse, porque sigue siendo la guía para informar a la población sobre la situación que guarda la entidad, Recordó que las fases marcadas por la semaforización, indican además cuáles medidas protegen a la población en la búsqueda del bien común, en el balance entre la salud y la economía. Dijo que si bien existen lineamientos a nivel nacional y una coordinación entre las autoridades de salud estatal y federal, cada estado tiene sus circunstancias particulares, toda vez que entraron a la pandemia en distintas fechas y poseen densidades de población diferentes, por lo cual existirán diferencias con otras latitudes del país. “Las gráficas que les presentamos todos los días son sus gráficas, quieren decir el esfuerzo que hacen por quedarse en casa, por cerrar su negocio, por disminuir el aforo, por aguantarse las ganas de asistir a fiestas y reuniones, ese esfuerzo se ve reflejado, son nuestras gráficas, porque todo lo que hacemos se refleja en la dispersión o no del COVID19, seamos conscientes de que somos los responsables de que suba o de que disminuya”, enfatizó. Ante el anuncio sobre la apertura de albercas, cines y teatros en la Ciudad de México, el subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos, precisó que conforme se modifique la situación del COVID-19 se abrirán más áreas, no obstante de momento Chihuahua permanece con las actividades y los aforos permitidos en el semáforo naranja. “La sociedad somos los que marcamos la diferencia para la incidencia, tanto para casos como para defunciones. Entonces, si yo aplico correctamente todas las medidas preventivas, la probabilidad de enfermar va a ser menos”, explicó el funcionario, quien hizo un llamado a la sociedad a continuar con las acciones de prevención de la enfermedad del coronavirus. gallito@ncg.diario.com.mx