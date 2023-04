Permitirán chapuzón con ‘cheve’

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Familias se divierten en una alberca de la localidad

Ciudad Juárez.— Ante la apertura de los balnearios a partir de este Domingo de Pascua, la Dirección de Gobernación Zona Norte dio a conocer que, a diferencia del año pasado, los clientes podrán introducir cervezas siempre y cuando el lugar cuente con el permiso para la venta y consumo, ya que de lo contrario el establecimiento será clausurado.

Alejandro Jiménez, titular de la dependencia, dijo que los centros recreativos tienen que tramitar primero los permisos municipales, como tener su licencia de funcionamiento vigente, dictamen de Protección Civil; Gobernación sólo tramita el permiso para la venta de alcohol.

“Hago un exhorto a los dueños de albercas y balnearios ya que si no tienen la documentación municipal completa, no les vamos a dar el permiso especial para la venta de alcohol; por favor eviten vender bebidas alcohólicas y que ingresen los clientes con bebidas alcohólicas porque independientemente que no venda, si se está consumiendo en el lugar, se les va a clausurar y se les va a levantar un acta administrativa”, mencionó.

Dijo que desde la semana pasada han acudido a esa dependencia propietarios de balnearios; sin embargo, muchos de ellos no tienen completa la documentación del Municipio y aunque muestren que ya la pagaron, no se les puede dar el permiso especial para la venta de alcohol.

“Es importante que ellos sepan que si permiten el consumo, también se procede a la clausura”, reiteró.

Dijo que el año pasado sólo operaron nueve centros, pero en este 2023, con la recuperación tras la pandemia, aún no se tiene el dato de cuántos abrirán sus puertas.

“Por eso esperamos que este año se reactiven más de ese tipo de establecimientos; algunos mencionan que ya están cerrados porque quebraron, pero para eso vamos a supervisar y a detectar cuántos están operando”, comentó.

El aforo permitido será el que determine la autoridad municipal, pero el Estado también está facultado para inspeccionar al respecto, ya que si sobrepasan el aforo es una violación de giro.