Persiste afluencia en la puerta 36

La concentración frente a la puerta 36 del muro fronterizo se nutría ayer de migrantes desesperados por la falta de respuesta a su solicitud de cita, con otros recién llegados en el tren –pese al anuncio de suspensión- e incluso con quienes buscaban entregarse por segunda vez luego de haber sido deportados.

“Me deportaron (…) Me devolvieron hasta Villahermosa en autobús”, dijo ayer Daniel Granados, de 25 años, originario de Caracas y quien agregó haberse entregado a la Patrulla Fronteriza hace 28 días por la puerta 21, también frente a esta ciudad.

En custodia del gobierno norteamericano, agregó, duró 12 días y después fue enviado a México en un autobús como el que, ese mismo día, salieron otros 34 con personas deportadas a México.

“(Entré a Estados Unidos) al proceso, preguntan por tu familia, todo ese tipo de cosas, tu cédula, y esperas (…) Me entregué pero me devolvieron, me dijeron que me echaban pa’trás porque era soltero”, agregó.

Granados fue entrevistado ayer brevemente antes de que emprendiera el camino hacia el caudal del río Bravo, frente a la citada puerta del muro fronterizo ante la que, en la última semana, se han concentrado cientos de personas en espera de ingreso.

En el lado mexicano, junto a la maleza, quedan mochilas regadas sobre la arena, chamarras, cajas de galletas, termos y botellas de plástico vacías.

Antes que Granados, alrededor del mediodía, un grupo de cuatro se aventuró entre el agua que les mojó hasta las rodillas. Llevaban mochilas en la espalda y su paso descubría el color negro del drenaje que contamina el cauce.

A éste le siguen dos o tres metros de maleza y luego los rollos de concertina tupidos de puntas afiladas colocados por el gobierno de Texas y que atascan a los migrantes a través de la ropa, mismo tipo de prendas que, a su vez, utilizan ellos para tratar de levantar la malla, protegerse y llegar al otro lado.

A lo largo del día, el ingreso a través del río se contaba ya en decenas de personas, algunas cargando niños y recién llegadas en el tren después de una travesía que incluyó ocho países.

“Mataron a una persona donde yo me estoy quedando, iban a secuestrar a cinco con dos niños, por eso es que me vengo”, dijo Granados, que agregó haber vivido esa violencia en la Zona Centro de esta frontera, a donde llegó después de 16 días en autobús y tren desde Villahermosa, Tabasco.

“Y aquí estoy tratando de pasar, porque llevo ya dos meses viajando y estoy agotado, porque aquí en Juárez no hay trabajo y la inseguridad es bastante”, agregó antes de colocarse ante la pendiente.

