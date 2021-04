Pese a carencias, muestran su ingenio

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El equipo ganador del primer lugar en las categorías de diseño y programación Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El Robot que los llevó al triunfo

Justo en los límites de la ciudad, en el Kilómetro 28, una zona donde la población carece de servicios públicos y que registra un alto índice de violencia, hay un oasis de esperanza para los adolescentes que viven en el sector: el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) número 14.

Cuatro estudiantes del plantel, algunos sin acceso a las tecnologías dentro de su hogar, participarán en el concurso mundial de robótica VEX Robotics el próximo 20 de mayo, luego de haber obtenido el primer lugar en las categorías de diseño y programación (denominado stem dentro de la competencia).

“Son cuatro estudiantes entre los 800 del plantel; parecen pocos, pero lograr transformarles la vida para mí es una gran satisfacción”, dijo el docente José Iván Cobain Ramírez, coach de los alumnos en la competencia.

El equipo está conformado por el driver Oliver Cardona, la programadora Michelle Villanueva, el diseñador Aarón Domínguez y la mecánica Perla Ceballos, todos residentes de las colonias ubicadas en Los Kilómetros, alumnos del cuarto semestre y pertenecientes al club de robótica del plantel educativo.

“Cuando me enteré no lo podía creer, ganamos el pase al Mundial. Entonces regresé otra vez el video para volverlo a ver y lo volví a regresar de nuevo. No lo podía creer y mis papás tampoco”, contó Perla emocionada, quien vio la transmisión de la clausura desde su casa.

A diferencia de otros planteles, el Cecytech 14 no cuenta con la carrera de Mecatrónica, por lo que el personal educativo decidió crear hace dos años un club de robótica para darles a los estudiantes las bases de ingeniería necesarias para las competencias y sus estudios futuros, explicó la directora del plantel, Elsa Hernández González.

La primera vez que el plantel compitió fue en el 2017, cuando participaron en un concurso a nivel nacional con sede en Monterrey y obtuvieron el primer lugar; después, en el 2019 lograron obtener un pase al mundial durante una competencia realizada en Tijuana, pero a causa de la pandemia de Covid-19 el certamen se canceló.

Este año los enfrentamientos de robótica se reactivaron de manera virtual, por lo que después de un torneo internacional en el que participaron cinco países, los estudiantes del Cecytech 14 lograron pasar al siguiente nivel por medio de dos categorías.

Los impulsores detrás de este triunfo fueron la directora general de Cecytech y el Club Rotario Campestre, quienes dieron a los estudiantes la inscripción en la competencia y, además, donaron el equipo necesario para que participen a nivel mundial el próximo mes.

Oliver, Michelle, Aarón y Perla siempre tuvieron atracción por la tecnología y, en particular, por la robótica; incluso Oliver acostumbraba desarmar sus juguetes para conocer la forma en que estaban construidos. Su curiosidad lo llevó junto con sus compañeros a ser reconocido por sus trabajos en diseño y programación.

Confían en su talento

