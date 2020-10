Pide alcalde de Ciudad Juárez aislamiento social

Archivo/El Diario

Ciudad Juárez.- Con el propósito de evitar más casos de Covid-19, el alcalde Armando Cabada pidió a la ciudadanía evitar reuniones, sobre todo el fin de semana, “porque es ahí donde surgen muchos de los contagios”.

El Municipio adquirirá más mascarillas para seguir repartiendo en la vía pública a los ciudadanos que no la porten, expuso en rueda de prensa.

“Seguimos con esa campaña de concientización, también he solicitado a Oficialía Mayor que busquemos el recurso para adquirir otro lote de cubrebocas, seguir repartiéndolos gratuitamente”, mencionó.

Dijo que los policías municipales tienen la instrucción de que al momento de entregar la mascarilla al ciudadano se le explique por qué se debe utilizar.

El alcalde declaró el jueves pasado en rueda de prensa que se ha notado un relajamiento de la población, con respecto a las medidas para prevenir el Covid-19.

“Pareciera que ya no existiera el virus; por supuesto que ahí está, no han sacado todavía la vacuna, no hay todavía solución al problema, entonces sí ha habido un relajamiento, ojalá y esto ayude para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos y cuidar a los demás”, dijo.

En su cuenta de Facebook, Cabada manifestó que el viernes se reportaron más de 100 nuevos contagios, “por lo que les insisto otra vez en la urgente necesidad de seguir usando el cubrebocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos continuamente”.

“Lamentablemente hemos escuchado reiteradamente casos de contagios de coronavirus que están de nuevo generando ocupación de camas en los hospitales”, indicó en la red social.

Expuso que el Municipio continúa con los operativos de sanitización en áreas públicas.