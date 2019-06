Pide AMLO investigar a exjefe de la Aduana de Ciudad Juárez

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún funcionario bajo investigación de corrupción debe trabajar en su Gobierno, tal como lo hace Alejandro Miramontes Armenta, titular de Aduana en Mexicali, Baja California.

El mandatario fue cuestionado en su conferencia matutina por la designación de Miramontes Armenta en la región fronteriza, pese a que desde 2018 es investigado por la autoridad federal por presunta red ilegal de comercio.

"No hemos logrado limpiar toda la estructura, pero ahí va la limpia, de arriba para abajo, entonces nos quedaron algunos porque son como la humedad, se meten por todos lados, pero eso no va a tardar mucho", respondió.

"Esto no quiere decir que la persona a la que estás haciendo referencia sea un corrupto, yo estoy diciendo, sí está la investigación, la instrucción que tienen todos los secretarios es que todo el que tenga una denuncia por corrupción no debe trabajar en este Gobierno, en este Gobierno no hay espacio para corruptos, nada más que sí era ese un proceso, porque son miles de funcionarios, eran como 9 mil trabajadores de confianza o llamados así".

El titular del Ejecutivo federal aseguró que los actos de corrupción de los anteriores Gobiernos estaban respaldadas por los más altos mandos, como los mandatarios estatales.

Por ello, añadió, su Administración sigue en una limpia constante para terminar con la ola de corrupción de personajes que todavía están laborando.

"El Gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, entonces hemos iniciado una limpia. Ya hemos avanzado, eh, porque el Presidente no ha dado una sola autorización para hacer un jugoso negocio al amparo del poder público.

"Porque también eso debe de quedar muy claro: los negocios más lucrativos, las transas más grandes, se hacían con el visto bueno del presidente, y así en los estados, ni modo que se hace un camino, una carretera, se dea una concesión y no lo autoriza el gobernador, no se entera el gobernador".

Sobre el funcionario aduanal fue abierta la investigación SZC/0011495/2018 por presuntamente pertenecer a una red que permitía el comercio ilegal de productos desde Ciudad Juárez, lugar donde antes era jefe de Aduana.

Además, también fue acusado de negociar posiciones en las aduanas fronterizas, y pactar los nombramientos de al menos otros cinco puestos dentro de la organización.

Pese a la indagatoria en curso, Miramontes Armenta fue premiado en el actual sexenio con su nuevo encargo en Mexicali, Baja California.