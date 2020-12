Pide Canaco que afiliados “se suban” al comercio digital

Chihuahua.- Los negocios que no se suban al comercio digital dejan ir ahora una gran oportunidad de ventas, ya que este tipo de operaciones de compra-venta es lo más preferible por el tema de la pandemia, señaló ayer el presidente de la Canaco, Edybray Gómez Gallegos.

Informó que la ExpoVenta Canaco realizada a través de manera virtual del 9 al 11 de diciembre, generó ventas a distancia por 3.5 millones de pesos, aunque la venta sigue a través de la plataforma https://canacomarketcuu.com.mx/.

Edybray Gómez dijo que en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo han estado capacitando a los asociados sobre el uso de las plataformas digitales y las ventajas del comercio a distancia.

Informó que la plataforma de la Canaco brinda ahora la posibilidad de conocer y acercarse a toda la gama de empresas para realizar compras y negocios.

El presidente subrayó que por la pandemia del Covid es preferible hacer las compras virtuales a fin de evitar aglomeraciones y riesgos de enfermar.

Sin embargo, dijo que también invitan a la población a visitar los negocios de Chihuahua a realizar sus compras, siempre atendiendo todos los protocolos recomendados como es cuidar la sana distancia, el uso del tapa bocas, gel, entre otras medidas.

Edybray Gómez dijo que no necesariamente se puede decir que quien no se sube a las plataformas está dejando de vender, porque no es así, pero sí vende menos que otro negocio que ocupa esos sistemas.

Recordó que ahora todos los jóvenes están muy hechos al tema de pedir y hacer compras por línea de toda clase productos y servicios, ya que son más prácticos.

Asimismo, se tuvo una asistencia de 300 personas a las conferencias magnas que se ofrecieron durante la llamada “fiesta del comercio”, una cantidad considerable ya que en las presenciales se tiene una asistencia de poco más de 20.

También se generaron cerca de 100 encuentros virtuales de negocios entre proveedor y comprador.

Finalmente dijo que fue una experiencia importante y de continuar la contingencia se tendría que repetir el próximo año, pero si las cosas cambian, la ExpoVentaCanaco se hará tanto presencial como a distancia.