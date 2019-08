Pide diputado a homólogos norteamericanos retomar discusión de venta de armas

Chihuahua.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Social en el Congreso de Chihuahua, diputado Benjamín Carrera Chávez llamó a las autoridades texanas y congresistas estadounidenses a retomar con formalidad el análisis y discusión del tema de las armas, pues según cifras internas, en el vecino país hay más de cinco millones de armas en los hogares.

Es decir, la población norteamericana tiene más armas que el propio ejército de EUA, advirtió el diputado juarense.

Mencionó que luego de la masacre ocurrida el pasado fin de semana en la ciudad de El Paso, es de preocupar que la comunidad latina empiece también a armarse, “eso va terminar muy mal”, expresó.

“Yo desde luego estoy totalmente a favor de que se regule la compra de las armas letales, eso es algo que no está a mayor discusión.

Ví una cifra que realmente me causó impresión. En los hogares de EUA hay alrededor de 5 millones de armas, eso significa un armamento mayor al que tiene el mismo ejército, imagínese el tamaño del problema”, dijo.

Benjamín Carrera mencionó que eso significa una bomba de tiempo, pues con la cultura de odio que se fomenta, trae como consecuencia ataques raciales inesperados, como el del pasado sábado.

Manifestó que le queda claro que la culpa no es nada más la venta de armas, si no hay otros factores que detonan en actos de violencia extrema.

“Me preocupa esa situación, yo soy enemigo de la armas, eso no ayuda al tema de la humanidad”, expresó.

Benjamín Carrera responsabilizó a la asociación del rifle en la Unión Americana de ser un mecanismo de presión para que la comercialización se siga dando de manera indiscriminada.

“Ellos como asociación financian campañas tanto del partido demócrata como republicano, y también logran evitar que el debate se de. Por eso de manera respetuosa, así como ellos también lo hacen en temas nacionales, que retomen el tema de las armas, hay un problema serio y se tiene que regular de inmediato. Hacemos ese llamado”; subrayó.