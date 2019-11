Pide diputado al Congreso de Sonora dar prioridad a caso LeBaron

Chihuahua, Chih.- El diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandro Gloria González tomó la tribuna del Poder Legislativo local, para exigirle al Congreso de Sonora, tenga a bien suspender los trabajos para el análisis y revisión del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y, por consiguiente, su aprobación, en tanto no haya una resolución clara del crimen en contra de la familia LeBaron.

“Hasta el momento, ninguna autoridad ha podido explicarles a los familiares que les sobreviven a Rhonita, Christina, Dawna y sus menores hijos, la tardanza en su actuar; a pesar de la visita de la Gobernadora Pavlovich, del Canciller aún no se les ha podido aclarar, por qué es que las primeras personas en llegar a la escena del crimen fueron ellos mismos, por qué sus niños fueron quienes tuvieron que buscar ayuda, y por qué cínicamente se les dijo que no había combustible para trasladarse a La Mora”, comentó Gloria González.

Por su parte, la diputada por Acción Nacional (PAN), Georgina Bujanda Ríos, reprobó que no haya aún claridad en este tema en contra de la familia LeBaron, sin embrago recalcó que se deberá de trabajar en la vigilancia absoluta de las estrategias de seguridad por cada uno de los diputados de la actual legislatura.

En su intervención, la diputada Rocío González Alonso, recordó al diputado iniciador de esta propuesta que ante los lamentables hechos en contra de esta familia, en reunión con los diferentes bancadas políticas se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente para analizar cómo se ha estado trabajando para disminuir la inseguridad.

Razón por la cual, aseguró que el suspender los trabajos de análisis al presupuesto del siguiente año, estará dejando en estado de vulnerabilidad a los habitantes de aquel estado.

Finalmente, Alejandro Gloria dijo que es necesario que como legisladores realicen una propuesta, como parte de las acciones de reciprocidad que tenemos con el estado y que a su vez el mismo estado tiene al colaborar con la federación, por lo que enfatizó que la presente propuesta es una exigencia de justicia no sólo por esta comunidad mormona, sino por todos los habitantes de estos estados que hoy se ven manchados por la tragedia.