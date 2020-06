Pide diputado precisar situación de pensiones de viudas de policías

El Diario

El diputado local Omar Bazán demandó que el fiscal general del Estado, César Peniche, presente un informe respecto al manejo y pago de las pensiones a familias de policías caídos.

Precisó que el Reglamento Interior de Fiscalía General del Estado en el artículo 57 estipula que: “Compete a la Dirección de Recursos Humanos: en su fracción VII, Supervisar los trámites relativos a ingresos, nombramientos, promociones, cambios de adscripción, licencias, vacaciones, pensiones, bajas y demás movimientos y prestaciones laborales del personal de la Fiscalía General”.

“En base a lo anterior y a inquietudes que me han hecho llegar, es que me permito solicitar me informe de la situación que guardan los expedientes de todos los policías caídos para que la viuda y las y los hijos de ellos, puedan recibir su pensión en donde se incluye el salario y la compensación, así como las becas de las que son acreedoras las y los hijos estudiantes hasta los 25 años de edad, ello a partir del año 2017 hasta la fecha, que formaron parte de la Fiscalía”, indicó el legislador.