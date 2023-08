Pide Ebrard segunda vuelta en elección de candidato

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / En esta frontera encabezó la asamblea informativa ‘Un México Destinado a la Grandeza’

Ciudad Juárez.- El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, consideró durante su visita a esta frontera ayer, que el resultado de la encuesta será apretado y reducida a dos contendientes, incluso propuso ir a una segunda vuelta, en caso de que la diferencia entre las corcholatas punteras fuera menor al 2 por ciento.

“Estoy viendo las encuestas que se publican últimamente que dicen que vamos ganando dos o tres puntos. Lo que me están diciendo algunas encuestas es que se está cerrando, cosa que no me sorprende. Sucede en todos los procesos y va a ser un cierre con un margen muy estrecho”, dijo en entrevista para El Diario.

El excanciller advirtió que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar que resulte de la consulta, deberá ser mayor a dos puntos porcentuales, para que exista un claro ganador del proceso interno.

“Hay que ver que el margen de error (de la encuesta) que tenemos es del 2 por ciento, entonces el triunfo tendría que ser encima del 2 por ciento. Entre más claro y transparente sea el proceso, no tiene porque no salir, menos impugnaciones habrá”, señaló.

Dijo que, en caso de que los resultados muestren una diferencia inferior al 2 por ciento entre los aspirantes punteros, propuso ante la dirigencia nacional de Morena una segunda vuelta que incluya un debate solamente entre los dos aspirantes que más votos hubieran obtenido.

“No nos han contestado, pero ya lo entregué por escrito. Voy a respetar los resultados, nomás que respeten la encuesta”, apuntó.

En tanto, el aspirante morenista consideró que el resto de los competidores por la candidatura de ese partido no deberían declararse a favor de alguno de las dos corcholatas punteras. “No creo que vayan a decantarse por alguno de los dos (el resto de los aspirantes) ni está previsto que lo hagan ni estoy pidiendo que lo hagan, simplemente es un mensaje al elector”

A seis días de que comience el levantamiento de la encuesta para definir quién será el coordinador de la defensa de la transformación, Marcelo Ebrard aseguró que la contienda es entre Claudia Sheinbaum y él.

En un video difundido en redes sociales, el aspirante presidencial morenista dijo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México cree que sólo hay que defender lo logrado, en tanto que él considera que se trata de los cimientos para llevar más allá el movimiento.

El excanciller visitó Juárez como parte de su agenda de recorrido de reconocimiento en el país. Aquí encabezó la asamblea informativa “Un México Destinado a la Grandeza” en el salón de eventos Cibeles ante militantes morenistas.

En el acto proselitista comentó que deben llegar a la frontera empresas “más sofisticadas, que le den un incremento al valor agregado y con ello, mejores sueldos”, apuntó.

En su mensaje también tocó el tema de la violencia en el país, “la violencia no se contiene por sí sola, necesitamos dotar a nuestras fuerzas del orden con herramientas mejores, con tecnología de primer mundo”, dijo.

Además de ampliar los programas asistenciales en Juárez dirigidos a madres solteras y estudiantes de educación media superior.

“Escuché una propuesta aquí que elevé a la categoría de una idea a ponerse en práctica a nivel nacional: Que las mujeres que mantienen a su familia, sea el siguiente programa del Gobierno federal. Buena parte de la pobreza, de la composición del tejido social es que no estamos apoyándolas”, consideró el aspirante a la candidatura presidencial morenista, durante su visita a esta frontera.