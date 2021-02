Pide JMAS evitar consumo excesivo de energía ante contingencia

Cortesía

Ciudad Juárez— A través de redes sociales se reportó esta noche que se registró un apagón en el sur oriente de la ciudad y muchos hogares siguen aun sin suministro de agua o nuevamente se volvieron a quedar sin servicio.

Ante esta situación, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento por medio de la vocera Corazón Díaz informó hay varias zonas están teniendo falta de energía eléctrica y esperaba un reporte de actualización de sitios donde se hayan parado pozos o rebombeos.

Dijo que faltarían más de 82 mil usuarios por dar servicio y muchos podrían tener la tubería congelada o durante la noche si desciende la temperatura podría generarse fuga.

Señaló que es importantes que los habitantes no consuman tanta energía eléctrica para que no se caiga ya que de eso depende en gran medida que no dejen de funcionar los pozos.