Pide justicia madre de Alfredo; joven agredido con azadón

Alberta Díaz madre de Alfredo, fue entrevistada por este medio en donde puso entre dicho la versión del vocero de la Fiscalía General del Estado Eduardo Esparza en el sentido de que ya existía un acercamiento con ellos, al sostener que hasta el momento nadie se ha acercado ni para preguntar por la salud de Alfredo, ni para ver la cuestión de los gastos como se había dado a conocer.

Alfredo fue lesionado en la cabeza con un azadón lo cual le ocasionó una fractura de cráneo severo que ameritó que fuera intervenido por especialistas además de una cirugía en donde se le colocó una placa.

“La operación salió bien, estamos esperando ver cómo reacciona Alfredo, los doctores nos dicen que aún no está fuera de peligro pero ya gracias a Dios se pudo operar esperamos que mejore y no exista una secuela”, mencionó la señora Alberta.

La madre del joven herido refirió que "se buscará que las autoridades hagan justicia en torno al caso ya que hasta el momento en las investigaciones no han resuelto nada”.

"Mi otro hijo fue el que puso la denuncia, por obvias razones, Alfredo no pudo declarar y hasta el momento es hora en que las autoridades no dicen nada acerca de la agresora, vamos a buscar Justicia para Capitán y justicia para mi hijo hasta el momento no se ha tenido comunicación con la agresora y los agentes no han tomado nota de la declaración de mi hijo Alfredo”, mencionó.

La madre de Alfredo dijo sentirse agradecida con las personas que con poco o mucho han ayudado y preguntado por el estado de salud de su hijo. “Les agradezco infinitamente que estén siempre al pendiente de mi muchacho, nos pidieron un número de banco en donde las personas han estado depositando y esto nos ha ayudado a poder de alguna manera costear los viajes de Delicias a Chihuahua, quien conoce a mi hijo sabe que es un buen hombre él no se mete con nadie pero lamentablemente ya no sabemos como las personas pueden reaccionar”, dijo.

Al preguntarle que si cuales serían sus palabra si tuviera a la mujer agresora la señora Alberta respondió lo siguiente: “Como fue tan valiente para golpear a mi hijo que sea también valiente para asumir las consecuencias. No sabe el daño que ocasionó, no me voy a cansar de pedir justicia, buscaremos que las autoridades nos volteen a ver para que pague quien tenga que pagar”.