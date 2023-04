Pide Loera ‘empatía’ en su comparecencia

Archivo / El Diario / Loera de la Rosa explicó sus ausencias a las reuniones por motivos de salud

Ciudad Juárez.— El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, solicitó la empatía del Gobierno estatal luego de la exigencia de la administración para que explique la postura migratoria del Gobierno federal en la reunión de seguridad de hoy.

“Sí hay una representación en la mesa, lo mismo lo he hecho yo, pero he tenido asuntos que me han impedido estar en Chihuahua, sobre todo por mi salud. Hay que enfatizar que es una especie de rudeza innecesaria la forma de plantear la comparecencia del delegado para explicar la política migratoria del Gobierno federal en el país”, consideró.

Hoy a las 9:00 de la mañana funcionarios de los tres niveles de Gobierno celebrarán la reunión estatal de seguridad en las instalaciones de la representación del Gobierno del Estado en esta frontera. Se prevé la asistencia de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

Toda la semana pasada surgieron versiones acerca de que el delegado no ha querido dar la cara o asistir a mesas de seguridad, en las que se asentó una petición de un lado de la mesa para que se fijara una postura migratoria federal.

‘Me parece un escarnio’

“Lo que se espera es la empatía entre gobiernos. Me parece un escarnio y bajeza política de parte de la representante del Gobierno estatal hacer ese reto tan visceral y retomado por medios de comunicación afines al Gobierno estatal”, señaló el funcionario.

Desde la tragedia del 27 de marzo en la estación provisional del Instituto Nacional de migración (INM), han sido varios sectores de la población los que han exigido una postura del Gobierno federal.

El pasado 5 de abril el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, criticó que el INM mantuviera una postura hermética y de silencio.

Critican actuación del presidente de la República

“Yo pensé que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) al menos iba a ir a visitar a los enfermos; lo hizo Garduño, pero muy hipócrita porque hubiera salido y hubiera dado unas palabras, de perdida a la gente que está ahí afuera (del Instituto Nacional de Migración) o ante los medios también: ‘me importa, me interesa esto’”, comentó.

A unos días de la tragedia, legisladores panistas en el Congreso estatal también habían señalado la actuación posterior de la administración de AMLO.

La diputada local Marisela Terrazas, por ejemplo, señaló que a diferencia de Estados Unidos, México tiene cero control en el flujo de extranjeros y que la Federación está huyendo de las implicaciones del incidente, porque “saben de la gravedad y el video que ha circulado es muy claro, hubo una negligencia”.