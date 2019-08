Pide López Obrador a Slim no cerrar mina en Parral

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hizo un llamado al empresario Carlos Slim para no cerrar una mina en Parral, Chihuahua, propiedad de Grupo Carso, y no afectar con la pérdida de empleos.

"Acabo de ir a Parral hace relativamente poco y la demanda de la gente era en el sentido de que se estaba cerrando una mina y se estaba afectando mucho, una mina por cierto de Grupo Carso, y le hice un llamado a Carlos Slim para que se procurara que no se cerrara la mina.

"Siento que fui escuchado en ese sentido, porque la misma gente está pidiendo que haya fuentes de trabajo, entonces tenemos que buscar el equilibrio y todo se resume en el crecimiento de desarrollo sustentable", señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal insistió en que no se cancelarán contratos y se pronunció por la creación de empleos.

Confirmó que se instalará una mesa de diálogo con los empresarios mineros para buscar un acuerdo y lograr que no se cierren las fuentes de trabajo.

"El acuerdo tiene que ser, desde luego, con respeto al medio ambiente, que no se cierren las fuentes de trabajo, hacen falta las empresas, pero que al mismo tiempo no se destruyan las fuentes de trabajo.

"Consideramos que esto es mejor que la confrontación, si nos vamos a pasar la vida peleándonos y no resolvemos los problemas de los trabajadores. Muchos están esperando liquidaciones, muchos están en huelga desde hace muchos años, hay huelgas paradas", agregó.