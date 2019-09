Pide madre de desaparecido audiencia con el gobernador

Chihuahua.- Jorge Armando Olivas Álvarez, de 27 años de edad, desapareció el pasado 11 de agosto en la ciudad de Ojinaga y hasta el momento no ha sido localizado, ahora su madre Lorena pide una audiencia con el gobernador Javier Corral Jurado.

Asimismo denunció que las acciones realizadas para tratar de encontrarlo son insuficientes, argumentando que no se catean casas y fincas, entre otras, afirmando que no son lo suficiente como madre.

Lorena solicita una audiencia con el mandatario estatal para pedirle directamente que de instrucciones directas a las autoridades de búsqueda, con la intención de que se haga una eficiente labor para localizar a Jorge Armando.

El hombre de 27 años tiene una estatura de 170 centímetros, pesa 75 kilogramos, de tez blanca, complexión regular, cabello corto lacio y negro, ojos café oscuro, cara redonda, además usa barba y bigote.

La última vez que se le vio vestía camisa color verde a cuadros pequeños, pantalón de mezclilla y zapatos color negro tipo mocasín, si se llega a tener información para lograr dar con su paradero podrán comunicarse al número de emergencia 911 y al 089 de denuncia ciudadana.