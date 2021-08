Pide Maru que FEM atienda violencia familiar

Chihuahua, Chih.- Tras la iniciativa enviada por la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván al Congreso del Estado, el gobierno que arrancará funciones el próximo 8 de septiembre del 2021 contaría con por lo menos una docena de Secretarías. Esto debido a los cambios propuestos entre los que se incluyen: elevar a rango de Secretaría la actual coordinación de gabinete, desaparecer la Secretaría de Cultura y realizar diversos reacomodos.

La Secretaría de Desarrollo Social será ahora de Desarrollo Humano y Bien Común y tendrá como prioridad el desarrollo de la familia, padres y madres solteros así como el fomento al desarrollo integral desde el embarazo, combate al rezago educativo y deserción escolar.

La antes Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) pasará a ser Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Atención a la Familia, absorbiendo los Centros de Justicia para las Mujeres –CEJUM- así como la atención a la violencia familiar.

La Secretaría de Cultura –creada en la administración de Javier Corral- dejará de serlo para incorporarse a Educación como Instituto Chihuahuense de Cultura, mientras que la Secretaría de Hacienda adquirirá atribuciones para situaciones críticas de finanzas públicas y reorientación de recursos a programas prioritarios. Esta última deberá reportar todos sus movimientos al Congreso del estado.

Otros cambios incluyen la creación de un fondo estatal de seguridad pública municipal, el instituto chihuahuense de desarrollo integral infantil, establecer órganos ciudadanos para evaluar resultados en las distintas ramas artísticas, así como que el secretariado ejecutivo de seguridad pública estatal sea un órgano desconcentrado de la fiscalía.

En contraparte la reforma propuesta para el gobierno de Campos Galván no contempla cambios ni en el gabinete ampliado (Consejería Jurídica, Relaciones Públicas, Comunicación Social, etc.), ni organismos descentralizados (DIF, Coesvi, universidades, Pensiones, juntas de aguas, etc.) ni fideicomisos.

Según el documento enviado el pasado viernes al Congreso, el Proyecto de Reingeniería de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante la reforma a 22 leyes y/o reglamentos para el fortalecimiento de la política y la administración pública, propone el fortalecimiento de 10 áreas sustantivas en áreas como procuración de justicia para la mujer y familia; seguridad pública; Hacienda Pública; desarrollo económico; educación; cultura; deporte; turismo; y desarrollo humano y bien común.

De aprobarse la iniciativa, la administración de Maru Campos tendría:

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Coordinación de Gabinete, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

La reforma no contempla otros cambios ni en el gabinete ampliado (Consejería Jurídica, Relaciones Públicas, Comunicación Social, etc.), organismos descentralizados (DIF, Coesvi, universidades, Pensiones, juntas de aguas, etc.) ni fideicomisos.