Pide médico empatía a ciudadanos

Ciudad Juárez— “Tengo casi cinco meses sin ver a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos…”, dice Nora Araujo Montes, quien es médica internista del nosocomio Covid-19 del Issste en Juárez; ella apela a la solidaridad ciudadana.

Para la profesional de 42 años, incluso abrazar a su hijo ha sido un privilegio perdido frente a la pandemia, que ante su fase tres, epidémica, mantiene al estado en riesgo de volver a semáforo rojo (riesgo máximo), lo que impactaría de forma aun más grave a la economía y a los propios ciudadanos, con más defunciones.

La profesional, comprometida con su deber ante la sociedad, destaca que es consciente de la profesión que eligió, misma que atiende por vocación, sin embargo, se dijo preocupada por sus conciudadanos, a quienes urge a mantener los cuidados frente al virus, que suma oficialmente 3 mil 715 casos en la frontera.

“La mayoría de los pacientes, muchos que llegan, ¿sabes que nos dicen?, que ellos no creían en el Covid, y desgraciadamente son los que llegan más graves porque no tomaron medidas de precaución… y el resto de su familia, infectada. Dicen que no somos empáticos, pero ¿quién es el que no está siendo empático?, cuando nada más se tienen que poner un cubrebocas, ir a trabajar y regresarse a su casa, sólo tienen que tomar ciertas medidas, para ser empáticos con el resto de personas, la población”, indica Araujo Montes.

Narra que –al ser ella una galena del primer frente contra el Covid-19– ha podido atestiguar en los ojos de sus pacientes el temor que la propia enfermedad, derivada de la cepa SARS-CoV-2, causa en todos ellos.

“Llegan con mucho miedo, el hecho de explicarles que tienen que permanecer aislados es algo que les genera mucho miedo por el hecho de no poder ver a sus familiares, ellos no pueden visitarlos y el decirles a las familias que deben permanecer en casa, porque la mayoría de las familias de un paciente grave, están infectados, con menos síntomas, pero sí lo están, y están frente a algo que no conocen”, comenta.

Sacrifican su propia salud

Destaca que el personal de salud se vuelve la familia del paciente y está, incluso sacrificando su propia salud y los momentos con sus seres queridos, comprometido con cada uno de ellos, buscando sanarlos a la brevedad, aunque se enfrentan a situaciones difíciles: “Te tosen los pacientes, es mucha exposición la que tienes, y claro, eres humano, aunque guardaba la compostura, llegaba a mi casa llorando, tuve un periodo donde no podía dormir, tenía pesadillas, aun así les das ánimo, los tomas de las manos”, comenta.

La médica Araujo Montes, que ha participado además en recuperaciones que integran las mil 473 oficiales en esta frontera, manifiesta que es importante que la ciudadanía permanezca unida, trabajando en conjunto frente al Covid-19, que ya ha enlutado, de marzo a julio, a 613 familias juarenses: “El esfuerzo es de todos, la empatía es de todos, no nada más nuestra. Es una responsabilidad social”, puntualiza.