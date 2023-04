Pide PRI estatal no estigmatizar a Antonio Tarín

Chihuahua, Chih.- Ante la muerte de Antonio Tarín, exfuncionario de Hacienda en la administración de César Duarte, el presidente del PRI Estatal, Alejandro Domínguez, llamó a no estigmatizar y a esperar el resultado de las investigaciones.

"No podemos estigmatizar a la persona, no debemos señalarla ni satanizarla, porque aún no había una determinación firme de la justicia", declaró.

Calificó el hecho como lamentable y doloroso, y envió pésame a la familia, pues a Tarín se sobreviven su esposa y un hijo pequeño.

Domínguez comentó que se trata de un tema que escapa a cualquier comentario de la política y rebasa cualquier juicio en el terreno de la sensatez.

Llamó a que se inicien las investigaciones correspondientes y esperar a que las autoridades informen sobre el caso. Tarín García iba a ser llamado a declarar el 24 de abril, de acuerdo a información al interior de la Fiscalía.